La jerarquía de Paredes, de la final del Mundial a figura de Boca en la Sudamericana

Leandro Paredes pasó en cuatro días de jugar la final del Mundial 2026 para Argentina contra España el domingo, a regresar a Buenos Aires y comandar a Boca Juniors este jueves en el exiguo triunfo 1-0 sobre el chileno O'Higgins por la Copa Sudamericana.

En este duelo de ida de los playoffs para octavos de final del torneo jugado en La Bombonera, Paredes fue determinante con su jerarquía para conducir los hilos del Xeneize, dar la asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel (44') e incluso evitar el empate de la visita con un cruce defensivo salvador.

"Convertir siempre es bueno, pero hay que seguir trabajando. Vamos mejorando de a poco, entendiendo lo que quiere el Vasco (Arruabarrena, el DT)", señaló Merentiel.

Boca deberá ahora defender esta exigua ventaja conseguida ante su gente el jueves próximo en Rancagua, a 90 kilómetros de Santiago.

El ganador de esta serie se enfrentará en octavos de final con el paraguayo Deportivo Recoleta.

- Recién llegado y decisivo -

El local alineó desde el inicio a su capitán y referente, recién llegado tras perder la final mundialista ante la Roja por 1-0 en alargue y ser uno de los generadores de la trifulca que se armó tras la victoria española.

Integrante también de la selección argentina campeona mundial en Catar 2022, Paredes fue recibido con una ovación por los hinchas de Boca, club en el que inició su carrera y al que regresó hace un año, después de varias temporadas en Europa.

El volante de 32 años recibió además una placa de reconocimiento por su tarea en la Albiceleste.

El entrenador local, Rodolfo Arruabarrena también dispuso la titularidad de dos de sus refuerzos, los colombianos Álvaro Montero, en la valla, y Sebastián Villa, el extremo que inició su segunda etapa en Boca.

Villa regresó a Boca después de tres años, tras su salida en medio de un proceso judicial por una denuncia de violencia de género presentada por su expareja.

"El trabajo y el esfuerzo la gente lo vio. Creo que hicimos un gran partido. Estos todavía son los primeros minutos. Vamos paso a paso, hay que seguir creciendo", dijo Villa tras el triunfo.

Sin embargo, fue O'Higgins el que empezó mejor el encuentro, bien parado, consistente en su planteo y decidido a buscar algo más que el empate en La Bombonera. Antes de los 5 minutos tuvo una chance muy clara en un contraataque que lideró Francisco González, pero definió alto de zurda ante la salida de Montero.

El equipo de Rancagua iba a tener otras dos ocasiones para abrir el marcador, primero en un tiro de esquina en el que Pavez cabeceó desviado cuando estaba al lado del arco y luego el colombiano Montero se estiró para sacar del rincón un zurdazo frontal de Martín Sarrafiore.

"Estoy disfrutando cada momento aquí en Boca. Ganar siempre es bueno para mejorar y sumar confianza, esperamos seguir así", afirmó Montero, de sólida actuación.

Mejoró algo Boca con el transcurso de los minutos y empezó a aproximarse al área chilena con más impulsos individuales que juego colectivo, hasta que Paredes encontró tiempo para pensar y espacio para maniobrar. Entonces metió un enorme pase frontal al vacío para la escapada de Merentiel, que sentenció con un toque cruzado ante Carabalí.

El segundo tiempo tuvo un desarrollo distinto, con Boca en control del partido, con más tenencia del balón y ya sin cederle espacios a un O'Higgins que sólo en contadas oportunidades logró cruzar la mitad del terreno.