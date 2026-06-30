La justicia argentina evalúa reabrir la causa por abuso sexual contra dos rugbiers franceses

La justicia argentina evaluará el miércoles si reabre la investigación contra dos jugadores de la selección de rugby de Francia en la causa por abuso sexual iniciada en 2024 y por la que fueron sobreseídos en diciembre.

Hugo Auradou y Oscar Jegou fueron denunciados por una mujer en la provincia argentina de Mendoza (oeste), por presuntos hechos en un cuarto de hotel luego de un partido contra la selección argentina de rugby en julio de 2024.

Los jugadores, encarcelados primero y luego bajo arresto domiciliario en la provincia, fueron liberados en agosto de 2024. En septiembre retornaron a Francia autorizados por la justicia, que los sobreseyó en diciembre de ese año al entender que no hubo delito.

La denunciante apeló esa decisión y el expediente llegó al máximo tribunal provincial, que fijó una audiencia para evaluar el caso el 1 de julio a las 09H00 locales (12H00 GMT).

"Pretendemos que se imparta justicia, que se revoque (el sobreseimiento) y que se ordene esta situación procesal", dijo a la AFP la abogada querellante Natacha Romano, que aseguró que hubo "una investigación defectuosa y un proceso pericial irregular".

La apelación cuestiona la falta de perspectiva de género durante la investigación y la valoración arbitraria de las pruebas. "Justicia es que se los condenen a ambos por el abuso sexual", reclamó Romano.

La defensa argumenta que no hubo delito porque las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.

La audiencia contará con la presencia de todas las partes de manera virtual: la denunciante, los acusados y sus representantes legales.

La abogada querellante criticó la demora en fijar la fecha de audiencia al recordar que "hubo un apuro llamativo en resolver el traslado, ordenar la prisión domiciliaria y el regreso a Francia en tiempo récord, pero la audiencia recién se fija ahora".

El abogado defensor de los jugadores, Rafael Cúneo Libarona, evitó hacer declaraciones sobre la convocatoria de la Corte.