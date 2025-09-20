La Juventus tropieza y deja expuesto su liderato, Milan sigue progresando

La Juventus de Turín se dejó sus primeros puntos en la Serie A al empatar en la cancha del Hellas Verona (1-1), este sábado en la cuarta fecha del campeonato italiano.

Y el AC Milan (2º) hiló una tercera victoria consecutiva (0-3 ante Udinese) con un doblete de Christian Pulisic.

La Juve es líder en solitario con diez unidades, pero el vigente campeón Nápoles (3º, 9 puntos) puede tomar las riendas en caso de vencer el lunes en el estadio Diego Maradona al recién ascendido Pisa.

Una semana después de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Inter de Milán (4-3) y cuatro días después de su increíble empate en el tiempo añadido contra el Borussia Dortmund en Liga de Campeones (4-4), la 'Vecchia Signora' inició el partido con buen tono y un gol en el minuto 19 de disparo raso desde fuera del área del portugués Francisco Conceiçao.

Pero el equipo dirigido por Igor Tudor bajó el ritmo y los locales igualaron justo antes de la pausa (44) con un penal por una posible mano convertido por el nigeriano Gift Orban.

En el segundo tiempo, el Hellas pasó de dominado a dominador y vio cómo Suat Serdar marcaba de cabeza un segundo gol (67) que sería invalidado por el VAR por fuera de juego.

"La decisión de conceder un penal al Verona es incomprensible, es lo nunca visto", estimó Tudor, muy enfadado con el árbitro del partido, quien, en su opinión, debió haber expulsado a Orban por haber dado un codazo en la cara de Federico Gatti.

- Doblete de Pulisic -

"Nos faltó energía, pero nada que reprochar a mis jugadores, dieron todo lo que tenían", reconoció el técnico croata.

Privado de su arquero francés Mike Maignan, lesionado en el gemelo, y de su entrenador Massimiliano Allegri, suspendido, el AC Milan no tembló en la cancha de Udinese.

El delantero estadounidense Pulisic, oportunista en el área, puso en ventaja a su equipo en el minuto 39.

A la vuelta de vestuarios (46), el internacional francés Youssouf Fofana dobló la renta antes de que Pulisic terminase de sentenciar en Údine (53).

El tropiezo en la primera fecha en casa ante el recién ascendido Cremonese parece lejano. Los 'Rossoneri' son terceros con nueve puntos y pisan los talones a la Juve.

Y Pulisic lidera con 3 dianas la clasificación de goleadores igualado con Marcus Thuram, del Inter.

El domingo, en un horario inhabitual (12h30 locales) por motivos de seguridad, el partido estelar de esta 4ª fecha enfrenta a la Lazio y a la Roma en un derbi de alta tensión cinco meses después de los violentos enfrentamientos entre ultras y policías en el marco del precedente choque entre ambos equipos.