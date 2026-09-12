La kazaja Rybakina destrona a Sabalenka y gana su primer Abierto de EEUU

La kazaja Elena Rybakina se coronó por primera vez campeona del Abierto de Estados Unidos al vencer el sábado en la final a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que perseguía un tercer título consecutivo.

Rybakina, que el lunes desbancará a Sabalenka del número uno mundial, acabó también con su reinado en Nueva York con un triunfo por 6-4, 5-7 y 6-2.

La kazaja alzó su segundo trofeo de Grand Slam de este año, tras el del Abierto de Australia, y el tercero de su carrera con el de Wimbledon en 2022.

Sabalenka, imbatida en sus últimos 20 partidos en Flushing Meadows, se resistió con uñas y dientes a la derrota después de perder el primer set.

La bielorrusa se apoderó del segundo parcial justo antes del tiebreak, cuando quebró por primera vez el imponente servicio de Rybakina.

Pero la jugadora nacida en Moscú, con su frialdad absoluta, no sintió el golpe.

En el tercer set remató a una Sabalenka completamente frustrada que destrozó su raqueta a golpes sentada en su silla, mientras su rival era ovacionada por el público.

El triunfo de Rybakina simboliza el cambio de régimen en el tenis femenino, que Sabalenka gobernaba desde octubre de 2024.

La bielorrusa, de 28 años, cerrará su primera temporada sin títulos grandes desde 2022 después de caer ante Rybakina en las finales del Abierto de Australia y del US Open.