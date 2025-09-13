La keniana Beatrice Chebet logra en los 10.000 m su primer oro mundial

La keniana Beatrice Chebet, campeona olímpica de la distancia, se proclamó también campeona del mundo de 10.000 metros, este sábado en Tokio, confirmándose su hegemonía en el fondo.

Chebet entró en meta en 30 minutos, 37 segundos y 61 centésimas, por delante de la italiana Nadia Battocletti (30:38.23, plata) y de la etíope Gudaf Tsegay (30:39.65, bronce).

Para Chebet, plusmarquista mundial de los diez kilómetros en pista (28:54.14), se trata de la confirmación de su dominio en el fondo, un año después de su doblete de títulos 5.000-10.000 metros en los Juegos Olímpicos de París.

En Mundiales se trata de su tercera medalla pero la primera de oro, después de dos en 5.000 metros, una plata en Eugene en 2022 y un bronce en Budapest en 2023.

Chebet estuvo este sábado en todo momento en el grupo de cabeza, antes de una aceleración en la última vuelta que le permitió cruzar primera la meta.

Kenia, país ganador del medallero hace una década en el Mundial de Pekín 2015, consigue así su primer metal en esta edición.

La etíope Tsegay, campeona en esta prueba en el anterior Mundial, cede así su corona y baja incluso al tercer lugar, en una carrera donde la italiana Battocletti logró plata, igual que en esta distancia en los Juegos Olímpicos del año pasado en París.