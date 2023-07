La keniana Faith Kipyegon encadena récords después de haber sido madre

De vuelta a la competición a mediados de 2019, después de haber sido madre, la atleta keniana Faith Kipyegon encadena desde hace cuatro años victorias, títulos y récords, con un dominio absoluto en los 1.500m, aunque sin descartar otras distancias.

Después de batir el récord del mundo de los 1.500m el 2 de junio en Florencia (3:49.11) y el de los 5.000m una semana después en París (14:05.20), la doble campeona olímpica y mundial buscará batir la marca de la milla (1.609 metros) este viernes en Mónaco, el nuevo objetivo de esta atleta con un glorioso regreso desde que fuera madre.

Desde agosto de 2020, ha ganado 26 de las 29 carreras en la que ha participado, en varias distancias (800m, 1.000m, 1.500m, 3.000m, 5.000m y 'cross-country').

En su distancia fetiche, los 1.500m, su racha es de 17 triunfos en 18 carreras, incluyendo la final olímpica en Tokio en 2021 (en la que sumó su segundo oro tras el de Rio-2016) y el título mundial en 2022, su segundo después de 2017.

En Florencia, la keniana de 29 años dedicó su récord del mundo "a todas las madres". "Sé por lo que pasan las mujeres después de un permiso de maternidad. Creen que es el final de sus vidas. Quiero demostrarles lo contrario", explicó en una entrevista a la AFP el pasado 21 de junio, de regreso a Kenia a su campo de entrenamiento de Kaptagat.

Otras deportistas antes que ella ya regresaron con éxito a la competición tras haber sido madres. En tenis, la belga Kim Clijsters ganó tres US Open después de haber tenido a su primer hijo. Otras tenistas como Victoria Azarenka, Elena Svitolina y Serena Williams también volvieron al circuito. En judo, la francesa Clarisse Agbégnénou fue campeona del mundo once meses después de dar a luz a su hija y la atleta estadounidense Alyson Felix pisó de nuevo las pistas para completar un palmarés de ensueño, con siete medallas olímpicas y 14 títulos mundiales.

- Resistencia y velocidad -

Kipyegon interrumpió su carrera en 2017 para fundar una familia junto a su marido Timothy Kiptum, bronce en los 800m en los Juegos Olímpicos de Londres-2012.

"No fue fácil, pero estaba rodeada de gente (...) que creía en mí", admite. Para volver, "hace falta mucha fuerza mental, hay que ser fuerte y valiente en todo lo que se hace".

Tras el nacimiento de su hija Alyn en junio de 2018, se tomó "tiempo para aprovecharme de (su) pequeño ángel", pero también para "volver a coger la forma", perdiendo 19 kilos después del embarazo.

- Descalza -

"El camino ha sido largo", explica la siempre sonriente Kipyegon, penúltima de una familia con ocho hijos, que creció en la población de Chebaraa, en el centro de Kenia.

Con 17 años y corriendo descalza ganó su primer título individual, el de campeona del mundo júnior de 'cross-country'.

"Me sentía bien descalza. Era joven, llegaba de mi pueblo, nunca había utilizado los clavos", recuerda. "Ahora utilizo los clavos y ya no sé correr descalza".

Kipyegon es toda una heroína en Kenia, tierra de grandes campeones de carreras de media y larga distancia.

Cuando regresó de su loca semana a comienzos de junio, fue recibida con gran pompa por el presidente del país William Ruto, que le ofreció un cheque de 5 millones de chelines (32.500 euros; 35.200 dólares) y una casa de un valor de seis millones de chelines (39.000 euros; 42.300 dólares).

- "Todo hecho en los 1.500m" -

Intocable en los 1.500 m, se ha lanzado ahora en los 5.000 m después de haber trabajado su capacidad de resistencia al lado de fondistas y maratonianos en Kaptagat.

"Lo he conseguido todo y he dejado mi huella en los 1.500 m. (...) Necesito probar en otras distancias. Por eso me he inscrito en los 5.000m" en el Mundial de Budapest (del 19 al 27 de agosto). "Es el camino a seguir: 5.000 m, 10.000 m, maratón...".

En su primera carrera oficial en los 5.000 m desde 2015, Kipyegon batió el récord del mundo de la distancia. Y después repitió victoria en las pruebas de selección kenianas, el pasado 7 de julio.

En la capital húngara buscará su tercera corona en los 1.500m y su primera en los 5.000m.

Kipyegon será una de las estrellas a seguir el viernes en la reunión de Mónaco, pero no la única.

En los 400 metros vallas masculinos, el noruego Karsten Warholm, campeón olímpico y plusmarquista mundial, tendrá un duelo de altura contra el campeón mundial brasileño Alison Dos Santos, de vuelta tras una lesión de rodilla.

Por su parte, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, estrella de los 400 metros vallas, optó este año por concentrarse en los 400 metros, donde competirá el viernes en el Principado y en el Mundial de Budapest.