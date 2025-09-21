La keniana Odira se lleva el oro mundial en 800 m, Hodgkinson bronce

La keniana Lilian Odira sorprendió en la final de 800 metros del Mundial de atletismo de Tokio, este domingo, al colgarse la medalla de oro gracias a una aceleración brutal en la recta final.

Odira, de 26 años, acabó con un crono de 1:54.62 (récord del campeonato), por delante en el podio de dos británicas, Georgia Hunter Bell (1:54.90, plata) y la campeona olímpica Keely Hodgkinson (1:54.91, bronce).

Kenia sumó así su séptimo oro en este Mundial, confirmándose como segunda del medallero, y retiene un título que en la anterior edición conquistó Mary Moraa, que esta vez fue séptima (1:57.10).

Odira, subcampeona de África el año pasado y campeona keniana esta temporada, consigue a lo grande su primera gran medalla internacional, un año después de haberse quedado en las semifinales en los Juegos Olímpicos.

Bate además el récord del campeonato en esta prueba, que estaba en pie desde la primera edición del Mundial, la de Helsinki 1983, y que había firmado la checoslovaca Jarmila Kratochvilova (1:54.68).

Gran Bretaña, sin títulos en este Mundial de Tokio, ve esfumarse en esta prueba su gran esperanza de escuchar su himno antes de la clausura del evento.

Hodgkinson, estrella nacional a sus 23 años después de su oro olímpico de la vuelta de pista del pasado año, llegó a ir en posición virtual de campeona pero fue adelantada en la recta final.

Cierra así con un bronce un año muy difícil para ella, en el que apenas compitió por las lesiones y donde solo pudo empezar su temporada a mediados de agosto.