La leyenda Carlos Sainz firma su cuarto Dakar a los 61 años

Una leyenda eterna. El veterano piloto español Carlos Sainz ganó este viernes a los 61 años el cuarto rally Dakar de su carrera, al término de la 12ª y última etapa en Yanbu, en Arabia Saudita.

El piloto madrileño, que da a la marca Audi su primer título, ya era el vencedor de más edad de un Dakar: sus anteriores triunfos fueron en 2010 (Volkswagen), 2018 (Peugeot) y 2020 (Mini).

Sainz superó en más de una hora al belga Guillaume De Mevius (Toyota) y al francés Sébastien Loeb (Prodrive), finalmente 3º, y ganador de la última etapa.

"Estoy muy contento, es una victoria muy especial, con un coche muy especial y un equipo increíble. Audi ha hecho un coche totalmente diferente, fue difícil, pero hemos logrado la victoria", dijo Sainz en francés nada más finalizar.

Sainz había dejado sentenciada la carrera el jueves en la penúltima etapa, cuando su principal rival, el francés Sebastien Loeb, sufrió problemas mecánicos y se quedó sin opciones.

Tras sellar su triunfo en Yanbu este viernes, el español fue recibido entre aplausos, con su hijo Carlos Sainz Junior, piloto de Fórmula 1 en la escudería Ferrari, tomándolo en brazos para bajarlo del capó de su coche.

Al frente del rally desde la sexta etapa, una jornada en dos días en el desierto de Empty Quarter, Sainz, doble campeón mundial de rallies (1990 y 1992), gestionó su ventaja en la segunda semana gracias al trabajo de sus compañeros en Audi, el sueco Mattias Ekström y el francés Stéphane Peterhansel.

Ese momento clave apeó de la carrera por el triunfo a un buen número de favoritos, entre ellos el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), defensor del título, el saudita Saoudien Yazeed Al-Rajhi (Toyota) o Peterhansel.

"Teníamos buena velocidad, buen ritmo y buena estrategia, un gran equipo, tres compañeros fantásticos, lo hemos hecho todo bien", señaló sobre las claves de su victoria.

El español no desveló sus planes para la próxima edición: "Ahora voy a pensar en la victoria, ya habrá tiempo para reflexionar".

- Brabec, segunda corona en motos -

En motos el estadounidense Ricky Brabec (Honda) conquistó su segundo Dakar. El piloto de 32 años superó en 10 min y 53 segundos al botsuanés Ross Branch (Hero), y en 12 min y 25 segundos al francés Adrien Van Beveren (Honda), que sube por primera vez al podio, con 33 años.

"Aún no tengo palabras, rodé muy bien, el equipo estuvo increíble. No sé cómo lo hemos hecho para hacer un Dakar tan perfecto, mi moto no se cayó nunca", declaró Brabec, primer estadounidense en conquistar el Dakar, en 2020.

Esta 46ª edición del mítico rally en categoría motos estuvo especialmente igualada, con cuatro pilotos peleando por la victoria casi hasta el final.

Brabec arrebató la primera plaza en la general a su compañero chileno Pablo Quintanilla en la sexta etapa y a partir de entonces la guardó con oficio ante la presión de Branch.

La última etapa en Yanbu tuvo como vencedor al argentino Kevin Benavides (KTM), que terminó a los pies del podio en la clasificación general.

En la categoría de quad el argentino Manuel Andújar logró su segundo título, después de haberse estrenado en 2021. Con su triunfo evitó el tercero consecutivo del francés Alexandre Giroud.

El Dakar 2024 quedó marcado por la muerte del piloto español de motos Carles Falcón a los 45 años, un poco más de una semana después de haber sufrido lesiones graves en una caída durante la segunda etapa.