La leyenda del ajedrez Judit Polgar rechaza el cargo de presidenta de Hungría

La leyenda del ajedrez Judit Polgar rechazó este lunes la oferta del primer ministro húngaro, Peter Magyar, de ayudar a pasar página a la era de Viktor Orbán como presidenta del país.

El conservador proeuropeo había propuesto a Polgar, considerada por muchos como la mejor jugadora de ajedrez de la historia, para que le ayudara a cumplir su promesa de un "cambio de régimen" tras los 16 años de mandato del nacionalista Orbán.

"No me siento con fuerzas para asumir la responsabilidad histórica de unir a una nación dividida, por lo que no puedo aceptar la invitación", publicó en redes sociales Polgar, figura ajena a la política.

"Haré todo lo que esté en mi mano para apoyar a un nuevo presidente de la República, independiente y respetado, en la consecución de estos objetivos", añadió.

Magyar propuso a la ex gran maestra del ajedrez después de que el impopular presidente Tamas Sulyok, cercano a Orbán, acabara aceptando tirar la toalla el sábado.

"Nuestro país necesita unidad, paz y un presidente del que todos los húngaros puedan sentirse orgullosos", había declarado en Facebook.

Mujer de consenso y poco vinculada a los partidos, Judit Polgar, de 50 años, goza de una notoriedad excepcional en Hungría.

Fue número uno mundial femenina de ajedrez durante más de un cuarto de siglo y sigue siendo la única mujer que ha integrado el Top 10 mundial absoluto.

Criada junto a sus hermanas para convertirse en campeona en el marco del método pedagógico desarrollado por su padre, ha contado a menudo que tuvo que superar los prejuicios sexistas del mundo del ajedrez.

Ha logrado victorias sonadas contra varios campeones del mundo masculinos, entre ellos el ruso Garry Kasparov en 2002.

Retirada de la competición desde 2014, se ha volcado en la educación y la promoción del ajedrez entre los jóvenes, una actividad que le ha valido una imagen ampliamente consensual en la sociedad húngara.

Su trayectoria se ha comparado a menudo con la de la heroína de la exitosa serie de Netflix "Gambito de dama" ('The Queen's Gambit'), cuya fidelidad al universo del ajedrez había celebrado ante la AFP en 2020.