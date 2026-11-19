La primera de las tres sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se vio trastocada este jueves por una intensa lluvia sobre el trazado urbano alrededor de la famosa avenida de los casinos.

Ningún piloto marcó un solo tiempo en la práctica que abrió la antepenúltima prueba del campeonato mundial de 2026, en el que ya se coronó anticipadamente el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Aun así decenas de miles de aficionados acudieron al circuito instalado en la capital del juego para una sesión nocturna bajo una fría temperatura.

La lluvia, que azotó el jueves buena parte de la costa Oeste estadounidense, no dio tregua en ningún momento de esta práctica de una hora de duración.

Cinco de los 22 pilotos ni siquiera salieron de boxes por precaución ante una pista encharcada y muy resbaladiza.

Algunos de los intrépidos que decidieron probar la adherencia de los neumáticos de lluvia se llevaron buenos sustos, como fue el caso de dos pilotos de Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El argentino y el francés, que salieron a pista en el último momento, estuvieron a punto de perder el control de sus monoplazas en los charcos que salpicaban el trazado.

La segunda tanda de ensayos libres arrancaba a las 20H00 locales (04H00 GMT del viernes). El programa continuará el viernes con los últimos entrenamientos y la sesión de clasificación para el Gran Premio del sábado.