La LPF abre investigación por incidente en partido entre Alianza y Sporting San Miguelito

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) informó que inició de oficio una investigación formal tras el hecho ocurrido el pasado 2 de mayo durante el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, al considerar que la situación “podría comprometer la integridad de la competencia”.

En un comunicado, la LPF detalló que “estamos solicitando a la Unidad de Integridad que proceda a citar a las partes involucradas para que rindan las explicaciones correspondientes”, mientras se activan los mecanismos establecidos en el protocolo institucional, incluyendo “la articulación inmediata de la fuerza de tarea conjunta”.

La Liga reconoció que “en el fútbol pueden existir errores propios del juego”. No obstante, advirtió que “también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional”.

Como parte del proceso, se informó que será enviada “una carta formal a la Comisión de Disciplina de la FPF para que emita, a la mayor brevedad posible, las sanciones correspondientes (de haberlas) derivadas de la investigación anterior”.

La organización subrayó que, “sin perjuicio de la presunción de inocencia, esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias”.

Asimismo, advirtió que “de comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares”, al tiempo que enfatizó que “ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo”.