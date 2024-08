La mexicana Zarazúa da una de las sorpresas del US Open batiendo a Caroline Garcia

La tenista mexicana Renata Zarazúa eliminó este martes a la francesa Caroline Garcia, ganadora de las WTA Finals de 2022, en una de las primeras bombas del Abierto de Estados Unidos.

Zarazúa, número 92 del ránking mundial, superó a Garcia (30º) por 6-1 y 6-4 en la pista 7 de Flushing Meadows (Nueva York), donde un grupo de aficionados celebró la victoria con gritos de "México, México".

La jugadora de Ciudad de México logró así su primera victoria frente a una integrante del top-30 de la WTA y avanzó por segunda vez a una segunda ronda de un Grand Slam, en la que enfrentará a la ex número uno mundial Caroline Wozniacki.

Fue la segunda ocasión en que Zarazúa superó un debut en un torneo grande después del de Roland Garros en 2020.

"Me siento muy contenta. Fue más que una victoria de primera ronda", dijo la mexicana en declaraciones a agencias internacionales. "Significó mucho para mí, porque llevaba unos años difíciles en los que no me fue tan bien, sobre todo en los torneos grandes".

Garcia, la tenista francesa mejor posicionada en el ranking, se vio completamente superada en el primer set y, aunque volvió a meterse en el partido al igualar 4-4 en la segunda manga, acabó siendo víctima de sus numerosos errores no forzados (33 por 14 de Zarazúa).

"El primer set fue raro, la cancha era la más rápida en la que he entrenado aquí y, sabiendo lo fuerte que ella le pega a la bola, entré muy mentalizada en sacar bien, devolver bien y hacerla jugar lo más posible", explicó.

"Se me fueron dando los juegos y cuando iba 3-0 los nervios ya se pasaron y me dio confianza para seguir en el partido", recordó.

- "Creer que se puede" -

Semifinalista del US Open en 2022, Garcia completó con esta derrota un mediocre curso en los torneos de Grand Slam con despedidas en segunda ronda del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Zarazúa, en cambio, se encuentra en el punto más alto de su carrera en el ránking de la WTA, en un año que comenzó en el puesto 165.

"El año pasado prácticamente no jugué ningún Grand Slam y eso es muy difícil mentalmente para una jugadora", explicó. "Pero poco a poco fui encontrando mi camino".

Zarazúa, de 26 años, entrena en el estado de Florida (Estados Unidos) y unos pocos meses atrás comenzó a trabajar con el entrenador argentino Damián Patriarca, con quien ha escalado en el ránking mundial hasta aspirar ahora a entrar en el top-50.

"Me ha aportado muchísimo. Para muy era difícil confiar en alguien, saber que quería lo mejor para mí y cuando no confías en un entrenador las cosas no funcionan. Ahora Damián es una parte muy importante de mi vida", señaló.

Sobrina del extenista Vicente Zarazúa, la jugadora viene llevando a México a espacios sin ocupar, como cuando en julio fue la primera representante de su país en jugar en la pista central de Wimbledon enfrentando a la local Emma Raducanu.

En el tenis mexicano "creo que nos falta mucha actitud, siento que no creemos que podemos hacer cosas grandes o estar a este nivel", consideró. "Es lo que a mí me pasaba cuando era chiquita, veía todo como de otro mundo y ahora que lo estoy viviendo más, me estoy dando cuenta de que sí se puede".

Sobre su siguiente rival, la danesa Caroline Wozniacki, Zarazúa reconoció que le gusta mucho su juego y que será una "buena experiencia".

"Todo el mundo que sabe tenis la conoce muy bien. La vi mucho, me gusta su actitud, cómo juega, cómo se mueve. Veremos cómo plantear el partido, ojalá que salga lo mejor", afirmó.