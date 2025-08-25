La mexicana Zarazúa tumba a la candidata Keys en el Abierto de EEUU

La tenista mexicana Renata Zarazúa dio este lunes uno de los primeros bombazos del US Open al derrotar en su estreno a la figura local Madison Keys, vigente campeona del Abierto de Australia.

Zarazúa, número 82 de la WTA, venció a Keys (6ª) por 6-7 (10/12), 7-6 (7/3) y 7-5 ante el asombro de la pista central del Grand Slam de Nueva York.

La mexicana, que nunca había ganado a una integrante del top-10 mundial, dejó escapar lágrimas de felicidad al culminar su emocionante remontada después de tres horas y 10 minutos.

Keys, que escapó de cinco pelotas de set de Zarazúa en la primera manga, se condenó con una actuación inusualmente errática.

La experimentada jugadora de Illinois, de 30 años, cometió un torrente de 89 errores no forzados (por 34 de la mexicana) y 14 doble faltas que abrieron la puerta al resultado más inesperado hasta ahora de la categoría femenina.

"Estoy muy contenta pero antes de empezar estaba muy nerviosa", dijo Zarazúa sobre su oportunidad de jugar en la mayor pista de tenis del mundo.

"Al entrar pensé que era inmensa. Luego intenté enfocarme en el partido y disfrutarlo, porque sé que cuando me retire estaré muy contenta por esto", auguró la mexicana, de 27 años.

Zarazúa, única representante de México en los cuadros individuales, ya había logrado una victoria en Flushing Meadows el año pasado frente a otro nombre ilustre del circuito, la francesa Caroline Garcia. En la segunda ronda se despidió frente a la veterana Caroline Wozniacki.

De vuelta a Nueva York, Zarazúa acabó el lunes con las ilusiones de Keys de triunfar ante su público en el año en que se convirtió por primera vez en campeona de Grand Slam en Australia.

La estadounidense, finalista en Flushing Meadows en 2017, nunca llegó a estar en control del partido frente a una Zarazúa cuya estrategia se limitaba a propiciar los errores de la figura local.

La mexicana solo conectó ocho golpes ganadores, por 46 de Keys, pero aún así dispuso de cinco pelotas para apropiarse del primer set.

Las dos primeras las perdonó cuando tenía una ventaja de 6-5 y las otras tres a lo largo de un taquicárdico tiebreak que se decantó del lado de Keys con su cuarta pelota de set.

- Tenaz remontada -

En la segunda manga, Zarazúa se levantó de un break inicial en contra y de un quiebre cuando tenía ventaja de 5-4 y servía para empatar el marcador.

La mexicana salió esta vez airosa del tiebreak y en el set definitivo, con el público tratando de reactivar a Keys, contuvo todos los intentos de reacción de su rival hasta convertirse en la primera mexicana en ganar a una top-10 en el US Open.

"Somos un país que no tiene muchos tenistas pero pude escuchar algunos gritos de mexicanos (desde la grada) y fue genial", agradeció una sonriente Zarazúa.

La mexicana se verá ahora con la francesa Diane Parry en su intento de estrenarse en una tercera ronda de Grand Slam.

Parry, número 107 de la WTA, fue este lunes la última rival de la carrera de Petra Kvitova, a la que venció por 6-1 y 6-0.

La checa, doble campeona de Wimbledon en 2011 y 2014, había anunciado que colgaba la raqueta tras esta última participación en Nueva York a sus 35 años.