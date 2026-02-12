La N.2 del mundo Iga Swiatek cae en cuartos en Doha ante Sakkari

La polaca Iga Swiatek, N.2 del mundo, perdió este jueves en cuartos de final del WTA 1000 de Doha a manos de Maria Sakkari, antigua N.3 del mundo y actualmente 52ª.

La jugadora griega se impuso 2-6, 6-4, 7-5 al término de un maratón de casi dos horas y media de partido.

En semifinales, Sakkari, de regreso a un nivel que no había alcanzado en un WTA 1000 desde Indian Wells en marzo de 2024, se enfrentará a la checa Karolina Muchova (19ª) o a la rusa Anna Kalinskaya (28ª).

Swiatek, tras esta derrota, ve amenazado su segundo puesto en la clasificación mundial: si Elena Rybakina (3ª), aún en liza, gana el torneo, la kazaja será segunda el lunes.

Finalista el año pasado en Doha, la letona Jelena Ostapenko (24ª), verdugo el miércoles de la colombiana María Camila Osorio, también selló su boleto a semifinales al derrotar a la italiana Elisabetta Cocciaretto (57ª) 7-5, 6-4.