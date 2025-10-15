La nadadora australiana Ariarne Titmus, tetracampeona olímpica, anuncia su retiro

La australiana Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica, sorprendió al mundo este jueves al anunciar su retiro inmediato de la natación, una decisión que calificó de "muy difícil".

La nadadora de 25 años se había tomado un prolongado descanso desde los Juegos Olímpicos de París, pero había anunciado su intención de regresar para los Juegos de Los Ángeles 2028.

"Es una decisión difícil, muy difícil, pero de la que estoy muy contenta", escribió en una publicación de Instagram. "Siempre me ha gustado nadar; ha sido mi pasión desde pequeña".

Titmus reconoció que el tiempo que estuvo fuera de actividad le sirvió para decidirse. "Me di cuenta de que algunas cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí ahora son un poco más importantes que la natación, y no pasa nada".

Conocida como "Terminator", Titmus ganó el oro en los 400 m libre en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, venciendo en ambas ocasiones a la estadounidense Katie Ledecky en las que se denominaron "las carreras del siglo".

Pero la australiana perdió su récord mundial ante la canadiense Summer McIntosh a principios de este año.

"¡Una competidora, campeona y persona excepcional! Enhorabuena, @ariarnetitmus", dijo Ledecky al conocer su retirada, mientras que McIntosh afirmó: "Te echaremos de menos".

Actualmente Titmus es la plusmarquista mundial de los 200 m.

Antes de París, se sometió a una operación para extirpar un tumor ovárico benigno y afirmó que el problema de salud la "afectó mucho".

"Siempre tuve la intención de volver", aclaró. "Nunca pensé que París serían mis últimos Juegos Olímpicos. Y sabiendo lo que sé ahora, desearía haber disfrutado un poco más de esa última carrera".

Titmus se retira con un botín de 33 medallas internacionales, incluyendo ocho olímpicas, nueve de campeonatos mundiales y ocho de los Juegos de la Commonwealth.

"Eres increíble. Es un privilegio haber sido testigo de una leyenda viva del deporte", afirmó su compatriota australiana y cinco veces medallista de oro olímpica, Kaylee McKeown.