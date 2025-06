La NBA aguarda un Draft con sorpresas en la noche de Cooper Flagg

Sin respiro tras la coronación el domingo de Oklahoma City Thunder, la NBA vuelve la mirada a la próxima temporada este miércoles con la ceremonia del Draft, que promete movimientos inesperados después de la elección con el número uno de Cooper Flagg.

La estrella de la Universidad de Duke es el prospecto que más expectación ha generado en la liga norteamericana de básquetbol desde el aterrizaje del "unicornio" francés Victor Wembanyama en 2023.

Flagg, un versátil ala-pívot de 18 años, encabeza todos los pronósticos para ser elegido en el primer lugar por los Dallas Mavericks, que asegurarían un nuevo talento generacional tras su polémica venta de Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

A diferencia de otros años, en la NBA nadie duda que Flagg será el primer nombre en ser pronunciado por el comisionado Adam Silver cuando arranque la ceremonia en el Barclays Center de Brooklyn (Nueva York) a las 20H00 locales (00H00 GMT del jueves).

Esa noche se completarán las 30 selecciones de primera ronda y el jueves, las de segunda.

La presencia de Flagg en esta clase abocó a muchas franquicias a entregarse la pasada temporada al "tanking", como se conocen las medidas tomadas para perder partidos e incrementar las opciones en un sorteo que debe privilegiar teóricamente a los equipos peor clasificados.

Los Mavericks, con sus aficionados en pie de guerra por el traspaso de su ídolo Doncic, fueron los inesperados ganadores de la lotería con apenas el 1,8% de posibilidades.

De esta forma Flagg no comenzará su carrera en la NBA en una franquicia en reconstrucción, como suele ocurrir con la mayoría de figuras universitarias, sino que ingresará probablemente en un vestuario con jugadores de la máxima experiencia que ya han ganado campeonatos, como Anthony Davis, Kyrie Irving o Klay Thompson.

"Va a ser increíble. Tendrá el privilegio, que yo no tuve, de llegar a un equipo establecido", señaló LeBron James, líder de los Lakers, en el último episodio de su podcast Mind the Game.

- Mercado en movimiento -

Elegido unánimemente el mejor jugador universitario de la temporada, Flagg tuvo promedios de 19,2 puntos, 7,5 rebotes, 4,2 asistencias, 1,4 robos y 1,4 tapones por partido con los Blue Devils, que llegaron hasta las semifinales del torneo nacional.

"Personalmente creo que quiere ser un grande", afirmó King James. "Puede hacer tantas cosas diferentes sobre la pista, con y sin la pelota. Su tiro de media distancia sigue mejorando, y tiene un físico increíble".

De su lado el ala-pívot, de 2,06m de altura, trata de mantener los pies en la tierra en medio del aluvión de elogios de jugadores y especialistas.

"No considero nada como una presión", dijo el propio Flagg en la conferencia de prensa previa del martes. "No me preocupa estar a la altura de las expectativas de ciertos jugadores ni cosas por el estilo".

Después de Flagg, los expertos también dan por hecho que los San Antonio Spurs escogerán al base Dylan Harper (Rutgers) para reforzar su joven núcleo alrededor de Wembanyama.

La incertidumbre arrancaría con la decisión de los Philadelphia 76ers en el tercer lugar, después de que el prospecto previsto, el alero Ace Bailey (Rutgers), se negara aparentemente a ser examinado en sesiones de entrenamiento privadas.

Más allá de los nombres que vaya anunciando Silver, la atención también se centrará en el posible uso de los "picks" para otras operaciones.

Los Houston Rockets, por ejemplo, acordaron el domingo incluir su décima elección dentro del paquete enviado a los Phoenix Suns para reclutar a Kevin Durant, de 36 años.

El mercado de fichajes ha seguido calentando motores en la cuenta atrás del Draft. Los Boston Celtics enviaron el lunes a su veterano base Jrue Holiday a los Portland Trail Blazers a cambio del escolta Anfernee Simons y dos elecciones de segunda ronda, según reportó ESPN.

El Draft también debería marcar el límite de operaciones de mayor envergadura, en una temporada baja con muchos franquicias necesitadas y estrellas insatisfechas como Giannis Antetokounmpo (Bucks), Zion Williamson (Pelicans) o Trae Young (Hawks).