La NBA cierra su mercado en alerta de un "terremoto Antetokounmpo"

La NBA se adentra en la semana final del mercado de fichajes en una calma insospechada y todas las miradas puestas en Giannis Antetokounmpo, cuya esperada venta por los Bucks detonaría un impredecible efecto dominó.

Tras varias temporadas resistiéndose, Milwaukee ha aceptado abrirle la puerta a la superestrella griega ante la falta de perspectivas de repetir el éxito del anillo de 2021.

Numerosas franquicias libran una intensa puja por hacerse con el doble ganador del premio MVP (2019 y 2020), en una operación que puede sacudir el equilibrio de poderes en la liga.

Milwaukee puede optar por retrasar la operación hasta el final de esta temporada, pero parece extendida la creencia de que el bombazo llegará antes de que las oficinas de la liga clausuren el mercado el jueves a las 15H00 de Nueva York (20H00 GMT).

Antetokounmpo, que promedia este año 28 puntos y 10 rebotes, tiene más poder de decisión a medida que se acerca el fin de su contrato en 2027 con Milwaukee, el único equipo de su carrera.

La afición de los Bucks está digiriendo ya la marcha de su líder, jugador más votado en la Conferencia Este para el próximo Juego de las Estrellas, y la dirigencia trata de obtener el mejor botín posible para la reconstrucción del plantel.

En la primera línea de equipos interesados, medios de prensa estadounidenses sitúan a los Miami Heat, Minnesota Timberwolves y New York Knicks, que ya sostuvieron conversaciones con Milwaukee antes del arranque de campaña.

La NBA, sin embargo, se frota las manos con la posibilidad de que la oferta ganadora provenga de los Golden State Warriors.

La posibilidad de unir a dos íconos de la última década como Antetokounmpo y Stephen Curry, sería ciencia ficción en cualquier liga deportiva norteamericana salvo en la NBA, todavía impactada por la incomprensible venta de Luka Doncic por los Mavericks a los Lakers un año atrás.

Para satisfacer a Milwaukee y cuadrar salarios, la propuesta de los Warriors podría incluir al veterano Jimmy Butler, lesionado por el resto de temporada, los jóvenes Jonathan Kuminga, Moses Moody y Brandin Podziemski y un número indeterminado de elecciones de primera ronda de Draft.

- Pocos movimientos -

Además del traspaso bomba de Doncic, a estas alturas del pasado mercado ya se habían ejecutado otros movimientos de importancia como la venta de De'Aaron Fox por los Kings a los Spurs a cambio de Zach LaVine y capital de Draft.

Este año, a cuatro días de la campana, se han registrado tres operaciones y sólo una de ellas de impacto: el traspaso del base All Star Trae Young de Atlanta a Washington.

El fin de semana también vio como el alemán Dennis Schröder era intercambiado por octava vez en su carrera. Los Kings enviaron al base y al escolta Keon Ellis a los Cavaliers, urgidos de creación de juego por los problemas físicos de Darius Garland, a cambio del alero De'Andre Hunter.

El interés también se dirige a otras franquicias que, como Milwaukee, están dispuestas a entregar a sus estrellas para abocarse a la reconstrucción.

Los Memphis Grizzlies podrían renunciar a Ja Morant y los New Orleans Pelicans a Zion Williamson, figuras aún jóvenes que hasta hace un par de temporadas eran vistas como rostros del básquet estadounidense.

Y, aunque sea de reojo, la NBA tampoco descarta otro movimiento audaz de los Lakers en el posible año de despedida de LeBron James.