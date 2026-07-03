La NBA probará la regla del tiro libre único en sus torneos de verano

La NBA anunció el jueves que implementará la regla de tiro libre único en los torneos de preparación de verano, con el objetivo de acelerar el ritmo de juego.

En lugar de lanzar uno, dos o tres tiros libres, los jugadores solo tendrán derecho a un único intento que valdrá uno, dos o tres puntos, según esta nueva norma.

Esta no se aplicará durante los últimos dos minutos del cuarto parcial ni en la prórroga, matizó la NBA.

La regla del tiro libre único existe desde la temporada 2019-2020 en la G-League, la liga de desarrollo de la NBA.

Los torneos afectados por este cambio, llamados "Summer Leagues", están programados para principios de julio en Sacramento y San Francisco, Salt Lake City y Las Vegas. Las 30 franquicias de la NBA envían allí equipos experimentales formados por novatos y otros jugadores, en su mayoría procedentes de la G-League, en busca de un contrato en la Liga profesional.