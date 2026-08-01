La neerlandesa Wiebes gana la primera etapa del Tour de Francia femenino

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes ganó este sábado la primera etapa del Tour de Francia femenino 2026 en Lausana (Suiza), donde la corredora del SD Worx se vistió con el maillot amarillo de líder.Wiebes, de 27 años, se impuso al esprint en la subida de Saint-François, superando a la mauriciana Kim Le Court y a la también neerlandesa Demi Vollering.La mejor velocista del mundo sumó así su decimocuarta victoria de la actual temporada y la número 132 de su carrera, en la que acumula ya seis triunfos de etapa en el Tour."Fue un esprint largo y que necesitó un gran esfuerzo. Resistí en los porcentajes más altos de la subida final, a 1.500 metros de la meta. Y en el último kilómetro me convencí de que iba a poder", explicó la ganadora del día.Entre las favoritas al triunfo final en la general, Vollering fue la gran beneficiada del día al terminar en el podio y conseguir así cuatro segundos de bonificación.La defensora del título del Tour, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, terminó octava, con el mismo tiempo que Wiebes. Igual situación registró la polaca Kasia Niewiadoma, campeona en 2024, que acabó novena.Otras candidatas al podio final de la Grande Boucle tuvieron peor día: la española Paula Blasi fue duodécima y la neerlandesa Anna van der Breggen decimotercera, ambas cediendo 8 segundos respecto a las mejores.El domingo, la salida de la segunda etapa se dará en Aigle, localidad suiza donde está la sede de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y terminará en Ginebra.- Clasificación de la 1ª etapa del Tour de Francia femenino:1. Lorena Wiebes (NED/DLT) los 138,0 km en 3 h 29:11.(media: 39,6 km/h)2. Kim Le Court (MRI/AGS) a 0.3. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 0.4. Puck Pieterse (NED/FED) 0.5. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 0.6. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 0.7. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 0.8. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 0.9. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 0.10. Marlen Reusser (SUI/MOV) 0.11. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 5.12. Paula Blasi (ESP/ALE) 8.13. Anna van der Breggen (NED/DLT) 8.14. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 8.15. Mavi García (ESP/ALE) 8.16. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 8.17. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 8.18. Marianne Vos (NED/TVL) 8.19. Emilie Morier (FRA/) 16.20. Monica Trinca Colonel (ITA/MTS) 16.(...)- Clasificación general:1. Lorena Wiebes (NED/DLT) 3 h 29:01.2. Kim Le Court (MRI/AGS) a 4.3. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 6.4. Puck Pieterse (NED/FED) 10.5. Noemi Rüegg (SUI/EFC) 10.6. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 10.7. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 10.8. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 10.9. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 10.10. Marlen Reusser (SUI/MOV) 10.11. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 15.12. Paula Blasi (ESP/ALE) 18.13. Anna van der Breggen (NED/DLT) 18.14. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 18.15. Mavi García (ESP/ALE) 18.16. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 18.17. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 18.18. Marianne Vos (NED/TVL) 18.19. Emilie Morier (FRA/) 26.20. Monica Trinca Colonel (ITA/MTS) 26.(...)