La plusmarquista de maratón Ruth Chepngetich, suspendida tres años por dopaje

La atleta keniana Ruth Chepngetich, que en octubre de 2024 pulverizó el récord del mundo del maratón (2h09:56), ha sido suspendida tres años por dopaje tras un control positivo a la hidroclorotiazida, un diurético prohibido, indicó la Unidad de Integridad del Atletismo este jueves.

"La AIU ha suspendido a Ruth Chepngetich por tres años a partir del 19 de abril de 2025 por uso de una sustancia prohibida", escribió la AIU, que ya había suspendido provisionalmente a la keniana en julio. Sus resultados a partir del 14 de marzo de 2025 han sido suspendidos, incluso si no ha corrido desde entonces.

En octubre de 2024, en Chicago, Ruth Chepngetich pulverizó por casi dos minutos el récord del mundo de la maratón, cruzando la línea de meta en 2 horas, 9 minutos y 56 segundos, un logro sin precedentes.

En un comunicado publicado en el momento del anuncio de su suspensión provisional a mediados de julio, la AIU explicaba haber tenido conocimiento el 3 de abril de 2025 del resultado positivo en un control de Chepngetich.

Mientras la atleta repetía no poder explicar el test positivo, "Chepngetich cambió de versión el 31 de julio, recordando repentinamente haber enfermado dos días antes de su resultado positivo. Dijo haber tomado medicamentos de su asistenta del hogar sin verificar si contenían sustancias prohibidas", detalla la AIU en su comunicado este jueves.

La institución antidopaje añade que, en un primer momento, había decidido una suspensión de cuatro años (dos más que la sanción mínima prevista) debido a esta "imprudencia" valorada como "difícilmente creíble". Pero después de que la keniana reconociera su culpa, la suspensión fue reducida a tres años.

La hidroclorotiazida es un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje que puede ser utilizada para ocultar la presencia en la orina de otras sustancias prohibidas.

- Investigaciones en curso -

"El caso sobre el test positivo por hidroclorotiazida está resuelto, pero la AIU va a continuar investigando sobre otros elementos sospechosos encontrados en el teléfono de Chepngetich para determinar si se han violado otras reglas antidopaje", precisó el director de la AIU, Brett Clothier.

"A la espera de ello, todos sus resultados de antes del 14 de marzo de 2025 son mantenidos", puntualizó.

Campeona del mundo de maratón en 2019, Ruth Chepngetich ha ganado en tres ocasiones la maratón de Chicago (2021, 2022, 2024) y no corre desde el 9 de marzo de 2025, en la semimaratón de Lisboa (2º puesto en 1h06:20).

Kenia, cuyos atletas dominan las carreras de medio fondo y de fondo en el panorama internacional, ha sido protagonista de numerosos casos de dopaje en los últimos años.

En septiembre, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) estimó que la Agencia Keniana Antidopaje (ADAK) no se adecuaba al Código Mundial Antidopaje y le dio tres semanas para ponerse en regla, antes de renunciar a principios de octubre a imponer sanciones al país, estimando que se habían dado "progresos significativos y demostrables" para perfeccionar el sistema.