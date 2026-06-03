La polaca Chwalinska lleva su cuento de hadas a semis de Roland Garros

Procedente de la fase previa, la polaca Maja Chwalinska (N.114 de la WTA) encadenó este miércoles su octava victoria consecutiva en Roland Garros para meterse en semifinales del torneo parisino, tras imponerse a la rusa Anna Kalinskaya (N.24), por 7-6 (7/3) y 6-2,

La jugadora zurda de 24 años se convierte así en la segunda jugadora procedente de la fase previa que alcanza las semifinales de Roland Garros, seis años después de la gesta de la argentina Nadia Podoroska.

Se enfrentará a la número 1 mundial, Aryna Sabalenka, o a la rusa Diana Shnaider (23ª) por un puesto en la final.

Nacida en Dabrowa Gornicza, en el sur de Polonia, disputa su tercer cuadro principal en un Grand Slam, tras sus derrotas en la segunda ronda de Wimbledon en 2022 y en la primera ronda del Abierto de Australia en 2025.

Ya con la certeza de estrenarse en el top 100 gracias a su recorrido en París, su clasificación para las semifinales la proyecta incluso en torno al puesto 30 del próximo ranking WTA, que se publicará el lunes.