La policía china detiene a un hombre por ciberacoso a una joven estrella de clavados

Las autoridades del sur de China detuvieron a un hombre de 31 años por realizar comentarios insultantes en internet a la triple campeona olímpica de clavados Quan Hongchan, según informó la policía este viernes.

Quan, de 19 años, reveló recientemente en una emotiva entrevista que había pensado en la retirada debido al constante escrutinio sobre su peso.

La clavadista se proclamó campeona olímpica en 2021 en Tokio cuando sólo tenía 14 años, antes de sumar otros dos oros en París, convirtiéndose en una de las deportistas más populares de su país.

La adoración hacia las estrellas deportivas de China va acompañada en ocasiones por el ciberacoso por parte de algunos aficionados obsesionados con la vida personal de los deportistas.

Quan vio como multitud de personas viajan a su pueblo natal y ha sido acosada en hoteles.

Según un comunicado de la policía del distrito de Yuexiu, en la ciudad de Cantón, un hombre de 31 años de apellido Xu había "realizado repetidamente comentarios insultantes sobre una atleta del Centro de Entrenamiento Deportivo de Ersha" en un chat de la plataforma de mensajería WeChat.

La policía detuvo a Xu durante 10 días y le impuso una multa, mientras "trataba conforme a la ley a las otras personas implicadas en el grupo".

El comunicado policial no menciona a Quan por su nombre, pero los medios estatales han informado de que el caso está relacionado con la clavadista, que se ejercita en el Centro de Entrenamiento Deportivo de Ersha.

La joven estrella declaró en la entrevista a la revista china Renwu, publicada en marzo, que le vino su período después de los Juegos de París, lo que hizo que subiera de peso aunque "comiera muy poco".

"Después de los Juegos Olímpicos, en realidad pensé en retirarme", confesó. "En aquel entonces, no solo dentro del equipo, sino también en la opinión pública, veía todos los días a gente diciendo que yo estaba gorda", reveló Quan.