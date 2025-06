La primera copa internacional de gimnasia que aterriza en Boquete

Redacción | Todo está listo para la Copa Internacional “Encuentro de Estrellas” de Gimnasia Artística 2025. El evento, organizado por el Club Superstar Gymnastics Chiriquí, y que busca potenciar a Boquete, Chiriquí, a nivel turístico, cultural y deportivo, se realizará del 19 al 22 de junio, en el Gimnasio de Los Naranjos.

Ya han confirmado 270 atletas de diversas partes del mundo, incluido Panamá. Hoy se prevé se realicen entrenamientos, además un congresillo de entrenadores, de 12:00 md a 6:30 pm.

Para el día 20, se celebrará un desfile y la ceremonia inaugural, a partir de las 5:30 pm. Antes, de 9:00 am a 5:00 pm, serán las competencias de Nivel 1 y 3 USAG. Para el 21 de junio, será el turno para Begginers y Future Star, de 9:00 am a 8:00 pm, y luego una ‘fiesta de entrenadores’, desde las 9 pm. Para cerrar, el 22, con los de Nivel 2 y Little Gym, también de 9 am a 5 pm.

Los boletos de entrada a la competición están a la venta a través de la plataforma MiEventos.com, además en la taquilla del gimnasio.

Para más detalles contactar al 6715-6739 o ingresar al sitio web: www.superstargymchiriqui.com o en redes sociales: copaencuentrodeestrellas.