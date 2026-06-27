La reunión de atletismo de París, con muchas estrellas y mucho calor

Una petición de suspensión, una amenaza de prohibición y después de negociaciones, la decisión de mantenerla: la reunión de atletismo de París, de la Liga de Diamante, vivió unas últimas horas convulsas pero finalmente tendrá lugar el domingo, con Armand Duplantis y Noah Lyles como cabezas de cartel.

La ola de calor que sofoca Europa, especialmente dura en Francia en los últimos días, hizo que el viernes el prefecto de policía de París pidiera a los organizadores de los eventos previstos este fin de semana en la capital francesa que los cancelaran y que sí no decretaría prohibiciones para ellos.

Fue así como fueron cancelados el festival de música Solidays y la marcha del Orgullo LGTBQ+, pero los organizadores de la reunión de atletismo permanecieron mudos.

En las redes sociales, un gran número de los 19.000 aficionados que se esperan el domingo en el estadio Charléty se preguntaban entonces si finalmente la cita atlética se mantenía o se suspendía.

En esos momentos de duda, la Federación Francesa de Atletismo (FFA), organizadora de la competición, se reunía de urgencia y trabajaba por mantener el evento, después de reforzar los dispositivos de acceso al agua, los servicios médicos y cancelar las pruebas amateurs, previstas en la tarde.

Los organizadores esgrimían esas medidas de adaptación y que la reunión iba a tener lugar en el inicio de la tarde-noche, con una previsión de menos de 30 grados centígrados.

Después de cinco horas de incertidumbre, se anunció en un comunicado el acuerdo con la prefectura de policía de París y que el evento deportivo seguía adelante.

- ¿Nuevo récord? -

De esa forma, la cita brindará al público galo una lista de participantes de auténtico lujo en la pista azul de Charléty, principalmente el plusmarquista mundial y gran estrella del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, y el velocista campeón olímpico de los 100 metros, el estadounidense Noah Lyles.

"Por primera vez en mi vida, no sentí que era el fin del mundo (haber perdido a principios de este mes en Estocolmo) porque me casaba justo después. Pero si me ocurre de nuevo mañana, ya será otra historia", sonrió este sábado Duplantis en París, donde aspira a quebrar su récord de 6,31 metros.

Otra prueba que genera gran expectativa serán los 800 metros femeninos, donde la suiza Audrey Werro quiere confirmarse como la reina del año en la doble vuelta de pista, después de firmar recientemente el tercer mejor crono de la historia (1:53.98).

Participa también en la reunión la neerlandesa Femke Broeders-Bol, una de las exfiguras de los 400 metros vallas, que este año está descubriendo los 800 metros, su nueva distancia.

- Paulino, a confirmar -

La representación latinoamericana será reducida, pero con grandes nombres en liza y por ello candidatos a la victoria en sus pruebas.

La principal figura de la región será la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino, ya ganadora la pasada semana en otra cita de la Liga de Diamante, en Doha, y favorita a triunfar en los 400 metros.

En el lanzamiento de jabalina participan la ecuatoriana Juleisy Angulo, vigente campeona mundial, y la colombiana Flor Ruiz, subcampeona mundial en 2023.