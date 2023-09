La Roja femenina recupera la sonrisa

La selección femenina española, flamante campeona del mundo, cerró una dura semana internacional con dos victorias frente a Suecia y Suiza, que apaciguaron las aguas en torno a una Roja convertida en referente deportivo y social de la igualdad de géneros.

Las sonrisas volvieron a las jugadoras españolas el martes en la goleada 5-0 a Suiza, que las deja líderes del grupo A4 de la Liga de Naciones, donde buscan la que sería su primera participación olímpica el próximo año en París.

"Hemos conseguido sobreponernos a muchas cosas y ahora estamos en un momento de disfrutar de la victoria", dijo tras el encuentro Montse Tomé, que se estrenaba como seleccionadora con estos dos partidos.

La antigua ayudante del destituido Jorge Vilda se mostraba más tranquila tras unos días muy cuestionada por convocar a muchas jugadoras que se habían declarado no seleccionables tras el escándalo del beso forzado a Hermoso por parte del expresidente de la Federación, Luis Rubiales.

"Lo cierto es que siempre he tenido confianza, la he recibido también de ellas", afirmó el martes Tomé, pero hace una semana, la seleccionadora recibía a un equipo, que en su mayoría no quería estar en la Roja y acudió únicamente por temor a las posibles sanciones.

- Cambios en la federación española -

Sólo una reunión entre jugadoras, Federación (RFEF) y Consejo Superior de Deportes (CSD) finalizada a altas horas de la madrugada del miércoles pasado, a apenas 48 horas de jugar contra Suecia, lograba desbloquear la situación.

"Las jugadoras nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos en la RFEF y la Federación se ha comprometido que esos cambios se van producir de forma inmediata", señaló entonces el presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos.

La RFEF destituía casi inmediatamente a dos altos cargos, considerados cercanos a Rubiales, mientras las jugadoras, que también reclamaban estructuras profesionales para el fútbol femenino, volvieron al trabajo.

"Tomamos la decisión de quedarnos no porque estemos a gusto, nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante", afirmaba Irene Paredes en la previa del partido contra Suecia.

Entre lo pactado figura la creación de una comisión tripartita de jugadoras, RFEF y CSD para hacer un seguimiento de los acuerdos, que tiene previsto reunirse este miércoles.

"Esta reunión servirá para poner las bases de los documentos que firmarán los representantes de las jugadoras, el presidente de la RFEF y yo mismo", dijo el martes el presidente del CSD, Víctor Francos, antes del encuentro contra Suiza.

- "Un ejemplo" -

Estos acuerdos y las dos solventes victorias sobre Suecia (3-2) y Suiza (5-0) han servido para traer algo de tranquilidad al seno de la selección.

"Está todo bien. Ya comentamos que al principio fue todo un poco extraño y raro por cómo se dio la convocatoria, pero las cosas pasan y ya está", afirmó la centrocampista Aitana Bonmatí, autora de un doblete contra Suiza, tras el encuentro.

La Roja apenas ha podido vivir un momento de respiro desde que el 20 de agosto ganó su primer Mundial en Australia.

El beso forzado de Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas provocó una escándalo internacional y la reacción de las campeonas, que en todo momento han defendido a su compañera dentro y fuera del campo, haciendo global sus reivindicaciones.

"Somos un ejemplo no solo a nivel deportivo, sino también social de lo que queremos como sociedad, una sociedad igualitaria, una sociedad mejor, que conciba a la mujer y al hombre por igual y que tengamos los mismos derechos y que se nos trate igual", afirmó Bonmatí.

"Ahora les toca a las instituciones trabajar en pro de intentar que las jugadoras solo tengan que dedicarse a jugar al fútbol", reclamó este miércoles el diario Marca.