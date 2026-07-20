La Roja vuelve a casa como campeona del mundo

Los campeones de La Roja llegarán este lunes a Madrid, donde serán recibidos como héroes tras alzarse con la segunda Copa del Mundo en una prórroga de infarto contra Argentina.

Toda España festejó por lo alto la victoria.

"Es la segunda, una alegría nueva", resumió John Molina, de 40 años, recordando el primer título mundialista en Sudáfrica 2010.

La noche quedó enlutada sin embargo por la muerte de un adolescente de 13 años en la provincia de Salamanca (oeste) al derrumbarse una fuente a la que se había subido con otras personas.

El avión en el que viaja la delegación española, con la Copa del Mundo a bordo, aterrizará en Madrid sobre las 12H50 locales (10H50 GMT).

Tras las visitas protocolarias a las autoridades, a partir de las 19H00 GMT los campeones del mundo llegarán a la plaza Cibeles donde tendrá lugar el acto central de las celebraciones, informó la Federación Española.

La victoria de España contra Argentina por 1-0 puso fin el domingo en East Rutherford a un Mundial organizado exitosamente en Norteamérica.

- El gol de la victoria -

Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106.

"El gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores", declaró el delantero del FC Barcelona en alusión al número aproximado de habitantes en España.

"España jugó mejor, realmente, pero ambos equipos jugaron bien. Llegaron a la final. Fue muy emocionante, la verdad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy igualado, así que fue fantástico", analizó el propio Trump.

"Nunca ha habido nada parecido. Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo", celebró el presidente estadounidense.

- La Roja, fiel a su estilo -

La Roja se mantuvo fiel a su estilo, marcando la superioridad desde la posesión de la pelota y con una defensa de hierro que no permitió a Argentina un disparo a puerta hasta que la campeona de América ya estaba por detrás en el marcador.

Los albicelestes, además, jugaron toda la prórroga en inferioridad por la expulsión de Enzo Fernández tras ver una segunda amarilla por una fea entrada a Pau Cubarsí en los descuentos (90+3').

La prensa inglesa, aún caliente por la derrota sufrida ante la Albiceleste en semifinales, fue especialmente crítica con el juego agresivo que por momentos mostraron los argentinos, hasta el punto que The Telegraph tituló: "Fútbol 1. Criminales 0".

La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

El único premio que no fue para un jugador de España es el de máximo goleador, que fue para el francés Kylian Mbappé, con 10 (Lionel Messi se quedó en ocho), quien además se convirtió en el anotador histórico de los Mundiales, con 22 tantos.

- ¿Adiós de Messi y Scaloni? -

Los reyes Felipe VI y Letizia estuvieron presentes en el estadio de las afueras de Nueva York, al igual que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los máximos mandatarios de los otros dos países coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

¿Y Argentina? Pese a la derrota, los argentinos también salieron a festejar el recorrido de la Albiceleste, con miles de personas en el Obelisco de Buenos Aires y un mensaje: "¡Gracias igual!".

El presidente argentino, Javier Milei, se expresó en el mismo tono en X: "Muchas gracias, jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto".

"Mucha gente ya se había conformado con ganarle a Inglaterra" en semifinales, explicó Luciano Ortega, estudiante de 20 años.

El vuelo con la delegación argentina aterrizará en Buenos Aures sobre las 17H00 locales (20H00 GMT).

La Albiceleste debe ya pensar en el futuro. Lionel Messi, a los 39 años, jugó el que debería ser su último partido en un Mundial y, más sorprendentemente, el DT Lionel Scaloni, el otro gran artífice de los títulos obtenidos en los últimos años, no aseguró su continuidad más allá de diciembre, cuando se le vence el contrato.