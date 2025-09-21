La Roma gana el derbi a la Lazio con gol de Pellegrini

La AS Roma ganó este domingo el derbi de la capital italiana contra la Lazio (1-0), correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A, con un gol de Lorenzo Pellegrini (38).

El equipo de Gian Piero Gasperini podría haber ampliado el marcador sin las intervenciones del portero de la Lazio, Ivan Provedel, decisivo frente a Devyne Rensch (45+3), Angelino (49) y Tommaso Baldanzi (82).

Boulaye Dia, tras una escapada en solitario (54), y Valentín Castellanos (76) estuvieron cerca de igualar para la Lazio, que quedó reducida a diez jugadores en el minuto 85 tras la expulsión de Reda Belahyane.

En el tiempo añadido, Danilo Cataldi estrelló el balón contra el poste izquierdo de Mile Svilar, que ya estaba vencido.

Con esta tercera victoria en cuatro partidos, la Roma ocupa el cuarto lugar con nueve puntos, a uno de la Juventus (1º), mientras que la Lazio, derrotada por tercera vez en la temporada, cae al puesto 14º (3 puntos).

El anterior derbi, en abril, estuvo marcado por violentos enfrentamientos entre ultras y policías, que dejaron seis heridos.

En cambio esta 186ª edición, con su inicio adelantado a las 10h30 GMT (12h30 locales) para reducir riesgos, se desarrolló sin mayor problemas.

"La situación está tranquila, pero nos mantenemos muy atentos", declaró poco antes del inicio el prefecto de Roma, Lamberto Giannini.

Unos 1.500 policías fueron desplegados alrededor del Estadio Olímpico y en las dos zonas asignadas a los aficionados de ambos equipos.