La rusa Andreeva, número dos mundial de la WTA tras ganar el Masters

La joven rusa Mirra Andreeva ascendió este lunes al número dos de la clasificación mundial de la WTA, por detrás de la kazaja Elena Rybakina y por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka, tras ganar el domingo el Masters en Indian Wells.

A sus 19 años, la oriunda de Krasnoyarsk (Siberia) conquistó en California el segundo gran título de su carrera tras Roland Garros este año.

Termina la temporada con 1121 puntos de ventaja sobre Sabalenka, eliminada en la fase de grupos del Masters, en el que partía como favorita.

El otro cambio en el Top 10 afecta a la checa Linda Noskova, que adelanta a su compatriota Karolina Muchova y asciende al séptimo puesto mundial.

1. Elena Rybakina (KAZ) 8099 pts

2. Mirra Andreeva (RUS) 7806 (+1)

3. Aryna Sabalenka (BLR) 6685 (-1)

4. Cori Gauff (USA) 6163

5. Jessica Pegula (USA) 6160

6. Elina Svitolina (UKR) 5921

7. Linda Nosková (CZE) 4743 (+1)

8. Karolína Muchová (CZE) 4665 (-1)

9. Iga Swiatek (POL) 4188

10. Marta Kostyuk (UKR) 3910

11. Diana Shnaider (RUS) 3238

12. Maja Chwalinska (POL) 3016

13. Iva Jovic (USA) 2941

14. Elise Mertens (BEL) 2540

15. Alexandra Eala (PHI) 2392

16. Sorana Cirstea (RUM) 2386

17. Naomi Osaka (JPN) 2315

18. Leylah Fernandez (CAN) 2201

19. Madison Keys (USA) 2175

20. Belinda Bencic (SUI) 2168