La rusa Andreeva, número dos mundial de la WTA tras ganar el Masters

La joven rusa Mirra Andreeva ascendió este lunes al número dos de la clasificación mundial de la WTA, por detrás de la kazaja Elena Rybakina y por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka, tras ganar el domingo el Masters en Indian Wells.A sus 19 años, la oriunda de Krasnoyarsk (Siberia) conquistó en California el segundo gran título de su carrera tras Roland Garros este año.Termina la temporada con 1121 puntos de ventaja sobre Sabalenka, eliminada en la fase de grupos del Masters, en el que partía como favorita.El otro cambio en el Top 10 afecta a la checa Linda Noskova, que adelanta a su compatriota Karolina Muchova y asciende al séptimo puesto mundial.1. Elena Rybakina (KAZ) 8099 pts2. Mirra Andreeva (RUS) 7806 (+1)3. Aryna Sabalenka (BLR) 6685 (-1)4. Cori Gauff (USA) 61635. Jessica Pegula (USA) 61606. Elina Svitolina (UKR) 59217. Linda Nosková (CZE) 4743 (+1)8. Karolína Muchová (CZE) 4665 (-1)9. Iga Swiatek (POL) 418810. Marta Kostyuk (UKR) 391011. Diana Shnaider (RUS) 323812. Maja Chwalinska (POL) 301613. Iva Jovic (USA) 294114. Elise Mertens (BEL) 254015. Alexandra Eala (PHI) 239216. Sorana Cirstea (RUM) 238617. Naomi Osaka (JPN) 231518. Leylah Fernandez (CAN) 220119. Madison Keys (USA) 217520. Belinda Bencic (SUI) 2168