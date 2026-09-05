La rusa Andreeva pisa sus primeros octavos del Abierto de EEUU

La joven tenista rusa Mirra Andreeva, campeona de Roland Garros, se embarcó por primera vez en los octavos de final del US Open con un sólido triunfo el sábado ante la checa Nikola Bartunkova.

Andreeva, quinta del ranking mundial, superó a Bartunkova (34º) por 6-2 y 7-6 (7/5) en una hora y 38 minutos de juego.

Con un break en el juego inicial, la joya rusa marcó el tono de un primer set que se embolsó en apenas media hora.

Bartunkova, que competía en su primer US Open a los 20 años, trató de resistir en el segundo parcial pero Andreeva evitó sorpresas al imponerse en el tiebreak.

A los 19 años, pupila de Conchita Martínez ya ha alcanzado la segunda semana de competición en los cuatro torneos de Grand Slam.

Tres meses después de conquistar su primer título grande, logrado en la arcilla de París, Andreeva trata de dar ahora otro golpe en el cemento de Nueva York.

Su siguiente rival será la austriaca Anastasia Potapova, que el sábado apeó inesperadamente a la finalista del año pasado, la estadounidense Amanda Anisimova.