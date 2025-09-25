La salud de Russo sacude al Mundo Boca

A puertas de un partido clave por el liderato del fútbol argentino, Boca Juniors enfrenta otra preocupación: la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, internado esta semana por tercera vez en casi un mes.

El técnico argentino, de 69 años, fue hospitalizado el miércoles mientras se realiza una batería de estudios médicos, aunque se espera que regrese pronto a las prácticas, dijeron a la AFP fuentes cercanas al popular club auriazul.

Técnico en la campaña que llevó al Xeneize a alzar su última Copa Libertadores, en 2007, Miguelito es duda para el juego contra Defensa y Justicia el sábado, correspondiente a la décima jornada del torneo Clausura, que se celebrará entre viernes y martes.

Si vence en su visita y se dan otros resultados, Boca podría treparse a la punta del Grupo A, ocupada actualmente por Unión con dos puntos más.

No es la primera vez que Russo, diagnosticado con cáncer en 2017, que superó tras un tratamiento, prende las alarmas en el llamado Mundo Boca, como se conoce a la multitudinaria hinchada del club de Buenos Aires, uno de los más poderosos de América.

Desde que asumió las riendas xeneizes por tercera vez en junio, ha sido internado al menos en tres ocasiones, alguna por una infección urinaria, en medio de un franco deterioro físico.

Su voz ha perdido fuerza y camina con lentitud, e incluso se le vio decaído y somnoliento mientras estaba en el banco de suplentes en el partido que su equipo venció a Aldosivi (2-0) en Mar del Plata a finales de agosto.

- "Tengo el alta de todo" -

Pese a todo, el DT no dudó en estar luego en la banca frente a Rosario Central (1-1), en un partido donde fue ovacionado por la hinchada rosarina, que lo considera casi un prócer, y también acudió a La Bombonera para dirigir ante Central Córdoba (2-2) el fin de semana pasado.

Russo ya había mostrado una fuerza similar en diciembre de 2017, cuando ganó el título de la liga de Colombia al mando de Millonarios un día después de haber recibido una sesión de quimioterapia en Bogotá.

"Hubo muchos que dijeron tonterías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno, el resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo, también de mi familia", afirmó el timonel recientemente.

Después de una pésima racha de 12 partidos sin triunfos, la peor de su historia, Boca acumula ahora seis encuentros sin tropiezos, con tres victorias y tres empates.

Así, el equipo auriazul quedó cuarto, con 14 puntos, en una zona A muy pareja, con diez equipos separados por apenas cuatro unidades, por lo que todavía no hay nada definido de cara a los octavos de final.

Boca ha guardado silencio sobre la situación de su entrenador, aunque el presidente del club, Juan Román Riquelme, fue fotografiado esta semana abrazando cariñosamente a Russo durante un entrenamiento.

- River, a sanar heridas -

En campo del mayor adversario bostero, River Plate, las aguas tampoco están calmas, aunque por razones muy diferentes: la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Libertadores a manos del Palmeiras el miércoles en Sao Paulo.

Líder del Grupo B, River recibirá el domingo en el Monumental a su escolta, Riestra.

Marcelo Gallardo, el DT más exitoso en la historia del cuadro de la banda roja cruzada con 14 coronas, todavía no sumó títulos en esta segunda fase que comenzó hace un año.

"No le escapo a las obligaciones y menos en el lugar en el que estamos. Pasada la bronca (enojo), habrá que focalizarnos en lo que viene. Tenemos que convertirnos en un equipo más fuerte", destacó Gallardo tras la eliminación copera.

La décima jornada argentina tendrá otro duelo electrizante, el clásico de Avellaneda entre Racing, semifinalista de la Libertadores, e Independiente. Ambos marchan en la parte baja de sus respectivas zonas.

--Partidos décima jornada:

-Viernes:

Platense-San Martín de San Juan

Banfield-Unión

Central Córdoba-Tigre

-Sábado:

Gimnasia-Rosario Central

Aldosivi-Argentinos Juniors

San Lorenzo-Godoy Cruz

Defensa y Justicia-Boca Juniors

Talleres-Sarmiento

-Domingo:

Racing-Independiente

River Plate-Riestra

Independiente Rivadavia-Huracán

Instituto-Lanús

-Lunes:

Barracas-Belgrano

Vélez-Atlético Tucumán

-Martes:

Newell's-Estudiantes