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La ‘Sele’ hizo estallar

La ‘Sele’ hizo estallar
cortesía fepafut | un grupo de aficionados de Panamá en las gradas del Estadio Toronto, en Toronto, Canadá, para apoyar al equipo durante el partido mundialista ante Ghana.
La ‘Sele’ hizo estallar
La ‘Sele’ hizo estallar
Cortesía meduca | Estudiantes en un colegio de la capital.
La ‘Sele’ hizo estallar
ML | Cientos de personas con la playera de Panamá en Toronto.
La ‘Sele’ hizo estallar
La ‘Sele’ hizo estallar
ML | El presidente José Raúl Mulino vió el juego en el Roberto Durán. COLE BURSTON / AFP
Redacción
18 de junio de 2026

Miles de panameños, tanto en suelo patrio como en el extranjero, y en especial en el Estadio de Toronto, vibraron anoche por la actuación de la Selección de fútbol de Panamá, en su debut en el Mundial 2026.

El duelo ante Ghana, disputado en el Estadio Toronto, en Canadá, de la fecha 1 del Grupo L, no dejó indiferente a nadie, pues desde varios puntos del país, los panameños y extranjeros se reunieron para ver a un combinado participar por segunda vez en su historia en la máxima cita del balompié internacional.

Aunque perdió 1-0, el equipo demostró ímpetu, y ahora le quedan dos choques más en la fase de grupos, ante Croacia e Inglaterra.

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