La selección de baloncesto femenino sub-20 estará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) publicó el listado de la preselección nacional femenina sub-20 de Panamá para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las 27 jugadoras convocadas son: Lya González, Evelyn Issac, Destiny Patrick, Jaidy Nieto, Yosuanny Chambers, Jehimily Boza, Kalem Prestán, Jazmín Flores, Katherine Armstrong, Caroline Hereira, Elianys Cocherán, Lourdes Reyna, Ailyn Villarreal, Vivian Grenald, Roselyn Sánchez, Ana Villarreal, Isabella Aversa, Genesis Parks, Sofía Ponce, María De Gracia, Gabriela Gómez, Iany Molinar, Leanice Yearwood, Layla Lee, Frida Acevedo, Mía De León y Lya Sanjur.

El cuerpo técnico estará encabezado por Dionisio Gómez, asistido por Anray Lazar Stewart y Alberto “Tito” Duque Jr., mientras que Alberto “Popeye” Duque fungirá como gerente general.

El quinteto nacional jugará del sábado 25 de julio al domingo 2 de agosto del presente año en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto en Santo Domingo, República Dominicana.

En el torneo de baloncesto femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe participarán ocho países, divididos en dos grupos. El Grupo A lo conforman Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico; mientras que el Grupo B está integrado por El Salvador, México, Trinidad y Tobago y la República Dominicana.

El evento forma parte de la vigesimoquinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán como sede Santo Domingo y marcarán el centenario de la principal cita multideportiva regional.