La Sub-17 cae eliminada en los cuartos de final del Torneo del Sol, en México

La Selección masculina Sub-17 de fútbol de Panamá cayó derrotada hoy jueves, 15 de enero, por 1-0 frente a la Selección Sub-17 de México y se despidió en la ronda de los cuartos de final del Torneo del Sol, que se celebra en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Toluca.

El único tanto del partido lo anotó Ángel Reyes al minuto 34 para darle el triunfo y el pase a la ronda de semifinales al cuadro mexicano, en un encuentro disputado en la cancha 1 del Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

Con este resultado, los dirigidos por el DT Felipe Baloy dicen adiós a la competición y se preparan para viajar de vuelta a Panamá y así continuar con la preparación de cara al próximo Premundial Sub-17 de CONCACAF.

Panamá Sub-17 concluyó el Torneo del Sol con marca de una victoria y tres derrotas (dos derrotas en la fase de grupos y una en los cuartos de final, la única victoria fue en su tercer duelo del grupo B, ante el Club Atlético Balboa, de El Salvador, por 4-0) y un saldo favorable de 5 goles a favor y 4 en contra.

Ahora, la selección Sub-17 buscará su pase a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 cuando sea sede del próximo Campeonato Sub-17 de CONCACAF, a realizarse en el mes de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El elenco juvenil estará debutando en el torneo el próximo jueves 5 de febrero cuando se enfrente al seleccionado Sub-17 de Dominica.

Panamá Sub-17 está ubicado en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Anguila, Guadalupe, Nicaragua y Dominica.

El ganador del grupo estará sellando su boleto al próximo Mundial Sub-17 en Catar.

* Con información de fepafut.com