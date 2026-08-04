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La suiza Marlen Reusser gana la crono del Tour femenino y se endosa el maillot amarillo

La suiza Marlen Reusser gana la crono del Tour femenino y se endosa el maillot amarillo
La corredora suiza del equipo Movistar, Marlen Reusser, durante la contrarreloj individual de la 4ª etapa del Tour de Francia femenino, entre Gevrey-Chambertin y Dijon, el 4 de agosto de 2026 NICOLAS TUCAT
AFP
04 de agosto de 2026

La suiza Marlen Reusser se impuso este martes en la cuarta etapa del Tour de Francia femenino, una contrarreloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, donde se vistió con el maillot amarillo que portaba la noruega Sigrid Haugset.

La francesa Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour el año pasado, no pudo finalizar entre las 30 mejores y concedió 2 minutos y 13 segundos sobre Reusser en esta prueba celebrada en el este de Francia.

Además, la corredora gala cedió 1 minuto 55 segundos respecto a la neerlandesa Demi Vollering, tercera en la crono y que sale de la etapa de este martes como favorita para conquistar la Grande Boucle.

Presentado como el primer momento clave en la lucha por la victoria final del 9 de agosto en Niza, la contrarreloj en Borgoña coronó, sin sorpresa, a la campeona del mundo de la especialidad, que aventajó en cuatro segundos a la neerlandesa Lieke Nooijen.

Reciente ganadora del Tour de Suiza, la corredora del equipo Movistar cuenta con 14 segundos de ventaja en la clasificación general sobre Vollering.

Ferrand-Prévot solo figura en la 14ª posición de la general, a más de dos minutos, por detrás de otras aspirantes al podio final, como la italiana Elisa Longo-Borghini (5ª a 1:03), la polaca Kasia Niewiadoma (6ª a 1:09) o la española Paula Blasi (7ª a 1:12).

El miércoles, ocho puertos y 2.850 metros de desnivel positivo figuran en el programa de la quinta etapa.

Clasificación de la etapa:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) los 21,0 km en 27:30. (media: 45,8 km/h)

2. Lieke Nooijen (NED/TVL) a 4 seg.

3. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) 18.

4. Zoe Backstedt (GBR/CSR) 20.

5. Mischa Bredewold (NED/DLT) 45.

6. Kristen Faulkner (USA/EFC) 54.

7. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 54.

8. Lotte Claes (BEL/FED) 55.

9. Riejanne Markus (NED/TFS) 1:01.

10. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:03.

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34. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 2:13.

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Clasificación general:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 11 h 47:36.

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 14 segundos.

3. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 54.

4. Sigrid Haugset (NOR/UXT) 56.

5. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:03.

6. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:09.

7. Paula Blasi (ESP/ALE) 1:12.

8. Anna van der Breggen (NED/DLT) 1:17.

9. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 1:43.

10. Femke de Vries (NED/TVL) 1:47.

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14. Pauline Ferrand-Prévot (FRA/TVL) 2:13.

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