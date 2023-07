La tunecina Jabeur pasa a semifinales de Wimbledon al vencer a Rybakina

La tenista tunecina Ons Jabeur se clasificó el miércoles para las semifinales de Wimbledon al vencer a la vigente campeona, Elena Rybakina, en una revancha de la final del año pasado en que perdió contra la joven kazaja.

La carismática Jabeur, de 28 años y número 6 del mundo, se impuso por 6-7 (5/7), 6-4, 6-1 en una hora y 53 minutos.

Se enfrentará en la semifinal a la potente bielorrusa Aryna Sabalenka, número dos del mundo, que venció a la estadounidense Madison Keys por 6-2 y 6-4.

"He oído que ganó muy rápido y no estoy contenta con ello", bromeó Jabeur sobre su próxima contrincante.

"Ella también juega muy rápido como Elena y es ahora la número uno" tras la eliminación de la polaca Iga Swiatek, dijo la tunecina esperando mantener en su próximo encuentro la serenidad mental que le permitió imponerse a Rybakina.

"Me enfadé y luego me calmé y ahora espero controlar mis emociones así", aseguró. Se dijo a sí misma que debía "aprovechar mis golpes, porque si juegas fácil contra ella no va a funcionar".

La kazaja de 24 años se coronó en Wimbledon en 2022 derrotando en la final a una Jabeur que abandonó la pista central del All England Club en lágrimas tras haber soñado con convertirse en la primera tenista árabe y africana en ganar el prestigioso torneo.

Este año, logró la revancha gracias a su determinación y su variado juego, lleno de matices.

Estuvo a punto de ganar el primer set pero sufrió una rotura cuando servia para ponerse en 7-5 y acabo empujada a un tie break en el que no logró dominar.

Después, un imposible passing de revés en el décimo juego del segundo set le permitió seguir oponiéndose a Rybakina, que jugó con muchos más nervios en la tercera manga.

La kazaja comenzó a fallar tozudamente sus primeros saques y a cometer errores forzados por el resto de Jabeur, que quebró su primer servicio de la tercera manga y puso la directa hasta lograr un 5-1 que le puso a un paso de la victoria.