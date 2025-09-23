Deportes

La ‘U20 mundialista’ definida

Hoy será el traslado desde Quillota a Viña del Mar, donde la selección se concentrará 4 días para su debut el 27 de septiembre

Cortesía Fepafut | Los jugadores elegidos por el entrenador técnico Jorge Dely Valdés, para defender los colores de Panamá en el Mundial U20 de FIFA.
Roberto Robinson
23 de septiembre de 2025

El equipo de Panamá tiene a sus ‘guerreros’ para competir en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Son 21 jugadores (10 legionarios y 11 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol - LPF).

La lista fue anunciada ayer por el DT Jorge Dely Valdés, luego de varias semanas de entrenamientos en suelo panameño y 22 días en el campamento en Quillota, Chile.

Entre los elegidos están Karlo Kuranyi, Luis Villareal, Ryan Gómez y Javier Arboleda. Los que no lograron superar el corte del campamento en Chile fueron: Raheen Cuello, Samir Díaz y Angelo Gudiño. Que se suman a las bajas por lesión de Kevin Bernal y Aimar Modelo.

La ‘Rojita’ se encuentra en su última semana de preparación en Quillota, previo al debut el 27 de septiembre frente a Paraguay, por el inicio de Mundial, en lo que será su primer partido por el grupo B, desde las 8 p.m. hora local (6 p.m. en Panamá).

Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur, ambos partidos programados para iniciar a las 5 p.m. hora local (3 p.m. en Panamá).

Los tres partidos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso, en el Estadio Elías Figueroa Brander.

6
grupos de 4 equipos cada uno componen la primera fase del torneo.
