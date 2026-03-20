La ucraniana Yaroslava Mahuchikh gana el oro mundial en salto de altura

La atleta ucraniana Yaroslava Mahuchikh, vigente campeona olímpica y plusmarquista mundial del salto de altura (2,10 m) se colgó este viernes en Torun, Polonia, el primer oro de los Mundiales bajo techo, tras un concurso perfecto en el que superó 2,01 m en su primer intento.

La ucraniana, que a sus 24 años ya lo ha ganado todo, recupera así la corona mundial bajo techo, que conquistó en Belgrado el año 2022, poco después de huir en "pánico total" de su ciudad Dnipro debido al conflicto que acababa e estallar.

Después de no haber logrado el oro en Glasgow en 2024 ni en Nankin (China) en 2025, el viernes realizó un concurso perfecto, superando todas las barras (1,93 m, 1,96 m, 1,99 m, 2,01 m) al primer intento.

Por detrás de ella, un trío de atletas compartió la medalla de plata: la australiana Nicola Olyslagers, campeona del mundo en Tokio en 2025 y doble campeona mundial bajo techo (2024, 2025), la serbia Angelina Topic y la ucraniana Yuliia Levchenko.

Todas ellas superaron la barra de los 1,99 m al primer intento pero fallaron en los 2,01 m.

Mahuchikh, que intentó después en vano superar los 2,06 metros, se colgó la primera medalla de oro de los Mundiales de Atletismo bajo techo de Torun, Polonia, que se disputarán hasta el domingo.