La vida sigue en el Clásico Mundial de Béis

Panamá dijo adiós al Clásico Mundial de Béisbol, al terminar en la cuarta posición de su grupo (el A), la cual le da el boleto directo a la próxima edición del torneo, que debe celebrarse en 2026. Siendo Cuba e Italia, primero y segundo lugar respectivamente, las selecciones que avanzan a la siguiente fase del certamen, los cuartos de final, el béisbol de selecciones sigue para el beneplácito de los fanáticos.

El grupo B, también está definido, siendo Japón (1°) y Australia (2°), los clasificados. Faltarían los 4 equipos que saldrán de los grupos C y D, que aún están jugando hasta el día 15.

En Arizona, EE.UU., juega el Grupo C: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña. Mientras que el D, en Miami, EE.UU.: Puerto Rico, Venezuela, Israel, República Dominicana y Nicaragua.

La Segunda Ronda se disputará en las ciudades de Tokio, Japón; y Miami, Florida. En esta instancia, de acuerdo al formato, los ganadores de cada llave se medirán a los segundos clasificados del cuadro contrario. Es decir: 1A vs. 2B; 2A vs. 1B; 1C vs. 2D; 1D vs. 2C. La acción arranca en Tokio, el 15 de marzo, con el duelo: Cuba vs. Australia, y luego el día 16: Japón vs. Italia. El 17 de marzo: el 1° grupo D vs. 2° Grupo C; y el: 1° grupo C vs. 2° Grupo D. Estas llaves se jugarán en EEUU.