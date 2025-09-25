Lakers extienden el contrato de Redick y esperan al "mejor" LeBron

Los Angeles Lakers anunciaron este jueves la ampliación del contrato de su joven entrenador, JJ Redick, y expresaron su confianza en el compromiso de LeBron James para la próxima temporada de la NBA pese a la incertidumbre sobre su futuro.

Rob Pelinka, presidente de operaciones deportivas de la franquicia angelina, dio a conocer la renovación de Redick en una rueda de prensa de inicio de curso en la que estuvo acompañado por el propio técnico.

"Recientemente se amplió el contrato de JJ sólo para dejar claro que es nuestro líder en la cancha", declaró Pelinka, sin dar detalles del nuevo compromiso. "Creemos que es un entrenador especial que nos está ayudando a seguir definiendo la cultura de la excelencia de los Lakers".

Redick, que jugó quince años en la liga de básquetbol norteamericana, asumió la dirección de los Lakers la temporada pasada con un contrato por cuatro campañas.

Sin ninguna experiencia en la banca, el técnico guió a los Lakers hasta el tercer lugar de la Conferencia Oeste.

En los playoffs, sin embargo, su equipo sufrió una dolorosa eliminación en primera ronda ante los Minnesota Timberwolves a pesar del impactante fichaje del esloveno Luka Doncic, la estrella que aseguró el relevo de LeBron en el liderazgo de los Lakers.

Tras la caída ante Minnesota, 'King James' ejecutó su opción para renovar por un año, en lugar de firmar un nuevo contrato con los Lakers.

Esta situación llevó a especulaciones sobre la posibilidad de que el alero, de 40 años, solicitara el traspaso a un equipo con más opciones de pelear por el anillo o se marche a final de temporada como agente libre.

"Una vez que LeBron decidió quedarse nos aseguramos de que él y Luka tuvieran las piezas necesarias a su alrededor para estar en un equipo realmente competitivo", dijo Pelinka.

"Sobre el futuro, lo primero sería que él pueda tomar las decisiones que desea en términos de cuánto tiempo quiere jugar. Vamos a seguir honrando y respetando eso y dejar que él hable sobre ese aspecto", avanzó.

"Nos encantaría que la historia de LeBron fuera retirarse como un Laker, eso sería una historia positiva", aseguró el ejecutivo.

Redick, por su parte, dijo haber sostenido "dos estupendas reuniones" con LeBron de cara a la nueva temporada, que arranca el 21 de octubre.

"Salí con la impresión de que se encuentra en un gran momento mental. Sé que nos va a dar lo mejor de sí mismo", afirmó.