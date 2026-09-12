Lando Norris logra la pole position en el Gran Premio de España de F1

El británico Lando Norris (McLaren) logró este sábado la pole position en el Gran Premio de España de F1 en el novedoso circuito Madring, de la capital española, por delante del vigente líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli.

El actual campeón del mundo superó por apenas 11 milésimas de segundo a Antonelli (Mercedes), mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá de la tercera posición, tras quedar a 140 milésimas de segundo de Norris en la tanda clasificatoria.

"Estoy en shock, me sorprende un poco estar primero. Ha sido una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera", dijo Norris tras firmar la tercera pole en las últimas cuatro carreras.

"La adrenalina estaba por las nubes en la última vuelta, tienes que relajarte y dejar que todo fluya", añadió.

Su compatriota Lewis Hamilton saldrá al lado de Verstappen en la segunda fila de la parrilla.

El compañero de equipo de Hamilton en Ferrari, Charles Leclerc, se clasificó quinto por delante de George Russell, el segundo piloto de Mercedes.

Oscar Piastri partirá séptimo con McLaren, con Liam Lawson, de Red Bull, octavo, mientras que cierran el Top 10 el argentino Franco Colapinto y el novato de Racing Bulls, Arvid Lindblad, noveno y décimo respectivamente.