Lando Norris, un campeón de la Fórmula 1 que asume su vulnerabilidad

"Siempre he sido muy duro conmigo mismo (...) con el riesgo de quedar atrapado en un pequeño mundo negativo": el británico Lando Norris reivindica una franqueza emocional rara en un deporte como la F1 y que no le ha impedido conquistar este domingo su primer título de campeón de la disciplina.

Algunos dudaban de su capacidad para ser campeón, pero a sus 26 años, Norris ha demostrado que, pese a un inicio de temporada "difícil", su resiliencia le podía llevar a la cumbre.

"Estar donde estoy hoy se debe en gran parte a mi mentalidad", defendía Norris a pocos días de arrebatar la corona mundial a Max Verstappen, campeón los cuatro años anteriores.

Llegado en 2019 a la élite del automovilismo, con solo 19 años, el piloto de McLaren ha sido uno de los que han llevado el debate sobre la salud mental de los deportistas a la escena mediática mundial.

Presión mediática, búsqueda de la perfección, "sufrí mucho (...) en 2019 y 2020", explicaba aún en 2023 a la revista GQ. "Simplemente no sabía cómo manejar la situación", admitió.

Como en muchos otros deportes, los pilotos de Fórmula 1 rara vez muestran sus debilidades, pero Norris decidió abrirse: "Lo guardé todo para mí y eso daño mi autoconfianza, que alcanzó su punto más bajo. Dudaba de mí mismo: '¿Soy lo suficientemente bueno para estar en Fórmula 1?'".

- Campeón precoz -

Nacido en Bristol en noviembre de 1999, de madre belga y padre inglés (el inversor multimillonario Adam Norris, muy presente en el paddock), Norris estuvo perseguido por el éxito desde pequeño y acumula títulos en la mayoría de categorías inferiores del automovilismo.

Campeón de Europa de karting en 2013, al año siguiente se convierte en el campeón mundial más joven de la disciplina, siguiendo los pasos de la leyenda Lewis Hamilton.

Su ascenso continúa en 2015, con la conquista del título británico de Fórmula 4 y en 2016 gana los tres campeonatos en los que participa.

Estos éxitos llaman la atención de McLaren, que lo integra en el programa de formación de jóvenes pilotos en 2017, año en el que ya se proclama campeón de Fórmula 3, su quinto título en tres años.

Un año más tarde, acaba segundo en el campeonato de Fórmula 2, por detrás de su compatriota George Russell.

Por entonces, sus críticos ya se encargaban de recordar que se había beneficiado de programas de formación intensos gracias a los millones de su padre.

"Nunca quise que él pagara para que yo pudiera entrar en la Fórmula 1", defendía el año pasado en un podcast.

"Estoy mucho más orgulloso de decir que estoy aquí porque McLaren me reclutó (...) y me convertí en piloto oficial" en 2019.

Undécimo al final de su primera temporada en la élite, el joven piloto progresó y logró su primer podio en 2020, pero la victoria se le resistió.

Apodado durante mucho tiempo "Lando No-wins" (Lando sin victorias en español), tuvo que esperar hasta 2024, en Miami, para desbloquear su contador de victorias en F1.

Ese año siguieron tres éxitos más que le permitieron obtener el título honorífico de subcampeón del mundo.

- Piloto 2.0 -

Fuera de las pistas, este fanático de MotoGP y de su leyenda Valentino Rossi, cultiva en ocasiones una cierta forma de arrogancia.

Por ejemplo, tuvo palabras duras hacia su compañero australiano Daniel Ricciardo cuando se anunció su salida de McLaren en 2022: "No creo que se deba tener simpatía por un piloto porque simplemente no logró hacerlo igual de bien", declaró.

Muy activo en las redes sociales y aficionado a los videojuegos de simulación de carreras automovilísticas, Norris forma parte de esta generación de pilotos 2.0.

En 2020, se afeitó la cabeza en directo en su canal de Twitch para recaudar donaciones para un fondo de solidaridad contra el Covid-19.

No obstante, este gran aficionado al golf y al pádel, reconoció la pasada primavera que se ha apartado de las redes sociales, que se habían convertido en "una pérdida de tiempo y energía".

Una energía que supo concentrar en su objetivo de convertirse en el nuevo rey de la Fórmula 1.