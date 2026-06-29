Laporte-Cubarsí, el viejo y el niño sí tienen de qué hablar en la zaga de la Roja

Uno está de vuelta, el otro acaba de llegar. Aymeric Laporte, de 32 años, y Pau Cubarsí, de 19, forman la intocable zaga defensiva de España en este Mundial, con los tres partidos completos disputados y una compenetración creciente en su primer gran torneo juntos.

Se dice que los campeonatos se empiezan a ganar en la defensa y en un equipo español que no termina de carburar al nivel esperado, al menos su retaguardia finalizó la primera fase con sobresaliente.

En el centro Laporte y Cubarsí firmaron un pleno de minutos -los casi 300 disputados por España- con cero goles encajados y más del 95% de precisión en el pase, factor fundamental en un equipo adepto al balón jugado.

Sus perfectas hojas de prestaciones han dejado sin debutar a Eric García y Marc Pubill, que llegaron en gran forma al torneo, los otros dos centrales del cuarteto elegido por Luis de la Fuente.

- Cubarsí, ¿dónde está la presión? -

"Es un jugadorazo. Con 19 años ha jugado muchos partidos en el Barça y la selección. El futuro lo dirá, pero tiene mucha madera", aseguró durante este Mundial Laporte sobre su nuevo compañero en la zaga.

Hace dos años el jefe de la defensa española ganó la Eurocopa compartiendo posición con Robin Le Normand, de origen francés como él. Cubarsí se quedó a punto de entrar en la lista.

Con discreción, como le ocurre en el Barcelona, este hijo de carpintero ha encontrado rápidamente sus marcas en su primer torneo internacional con la Roja, con la que suma 15 partidos.

Sus estadísticas son abrumadoras: 98,3% de precisión en el pase, solo cinco fallados y siete duelos ganados, según la plataforma de estadística Opta.

Pero lo que sobre todo llama la atención es la confianza creciente y su paso adelante en la construcción del juego.

Ante Uruguay sumó 13 pases progresivos y condujo seis veces el balón, arrancadas que popularizó en el Barcelona. En una de ellas llegó la gran ocasión española para el 2-0, el disparo al larguero de Ferran Torres.

Durante una de las entrevistas ofrecidas en el Mundial Cubarsí ofrecía una autodescripción que contrasta con su imagen de niño bueno que nunca ha roto un plato, un futbolista de guante blanco.

"Me gusta ser imponente, agresivo, me gusta hacerme notar porque es una posición donde no te puedes achantar con nadie, no te pueden sacar del partido, tener sobre todo ese carácter de ser diferencial".

- Laporte, un jefe que desconfía -

"No confío en casi nadie, no estoy a la defensiva pero tomo mi distancia para que no me la metan básicamente", decía Laporte sobre su actitud vital, "a contracorriente", estos días en el campo base de España en Chattanooga.

El antiguo capitán de la selección Sub-21 francesa, cansado de esperar la llamada de la absoluta, decidió representar a la Roja y rápidamente se convirtió en un referente (49 partidos).

Las decisiones tomadas en su carrera le llevaron a endurecer la piel, empezando por su cambio de pasaporte en 2021.

Desde entonces, salir del Athletic al Manchester City, irse al fútbol saudita para luego arrepentirse y volver al club rojiblanco.

Pero cuando Laporte alcanza la plenitud física es un futbolista indispensable para De la Fuente.

En el Mundial suma 23 contribuciones defensivas, solo ha sido regateado una vez en el torneo, con un 95% de pases acertados y 69 ofrecidos en el último tercio.

"Es uno de los centrales que mejor desarrolla la idea que tenemos. Es un lujo. Nos ofrece gran salida de balón, filtra pases, tiene jerarquía... Es muy completo", le definía De la Fuente.

Con un golpe en una rodilla que ha arrastrado esta primera fase, Laporte no se entrenó el sábado "por gestión de cargas" pero si nada se tuerce volverá a compartir zaga con Cubarsí el jueves en Los Ángeles ante Austria en dieciseisavos.