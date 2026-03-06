Las buenas cartas: Capo Falcone, Bamberosky y Campbell’s Work

La jornada sabatina y dominical en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, viene con una programación de buenas carreras ambas tandas hípicas iniciando a partir de las 3:00 p.m. En la variedad de eventos de la tanda sabatina destaca una carrera condicional para potrancas de tres años en distancia de 1,100 metros. En esta carrera, se podría dar un enfrentamiento entre Bamberosky y Fanny, esta última llegó en la cuarta posición en diciembre en el Clásico Sociedad de Criadores de Caballos de Panamá. Mientras tanto, Bamberosky viene de capturar una segunda posición ante un lote de ganadoras de una carrera, pero una distancia más larga, así que hay que tenerle mucho cuidado en su remate final.Baja la tarde sabatina también reaparece Campbell’s Work que participó en el Premio Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales de Panamá ocupando la segunda posición. Aquí la mimada del Stud X-Venir, participará el Hándicap Entre Polleras, donde aparecen en escena ejemplares de la octava serie en distancia de 5 ½ furlongs (1,100 metros). Es importante destacar la participación de Mocita Bonita, potranca de 4 años que tiene mucha velocidad. Cruzamos a la jornada dominical, con similar cantidad de carreras y empezando a las 3:00 p.m. Una primera carrera de difícil acierto a pesar de que está en la lista de participantes Capo Falcone, quien llegó segundo en el Clásico Navidad. Tendrá de enemigos a Mente Brillante, Andros y Mr. Grimaldo, huesos duros de roer en esta carrera de velocidad, 1,100 metros.