Las estrellas a seguir en el Mundial de Budapest

De los velocistas Sha'Carri Richardson o Noah Lyles a la reina absoluta del triple salto Yulimar Rojas, pasando por la fondista Faith Kipyegon o el garrochista Armand Duplantis: este es un recorrido por algunas de las estrellas que parecen con más brillo de cara al Mundial de atletismo de Budapest, que arranca el sábado.

. Noah Lyles, el reto del doblete

Las pruebas de velocidad masculina parecen este año especialmente abiertas, aunque el estadounidense Noah Lyles parte con una misión especialmente motivadora: el doblete 100-200 metros, algo que en tiempos de Usain Bolt era una costumbre para el 'Rayo' jamaicano.

Este viernes el propio Lyles se mostró optimista: "Tengo buenos motivos para pensar que soy capaz de lograr algo inédito".

Es el vigente doble campeón mundial de los 200 metros y en los 100 metros tratará de destronar a su compatriota Fred Kerley, que en los Trials (preselección estadounidense) no consiguió billete para los 200 metros, quedando cuarto, como primer suplente.

La principal incógnita en los 100 metros es el campeón olímpico italiano Marcell Jacobs, que apenas compitió y cuyo estado real de forma es el gran misterio de cara a la batalla de la línea recta.

. Sha'Carri Richardson, un regreso a lo grande

La velocista estadounidense Sha'Carri Richardson está viviendo un gran 2023. A sus 23 años, esta aficionada a las pelucas coloridas y llamativas, con uñas y pestañas interminables, va a vivir su primer gran campeonato internacional, después de haberse perdido los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 por un control positivo por cannabis y también ser la gran ausencia en el Mundial de Eugene del pasado año, para el que no se clasificó.

"No estoy de regreso, soy mejor que antes", insiste. "Estoy preparada, mental, física y emocionalmente. Estoy aquí para quedarme", promete.

Richardson llega a la capital húngara con la segunda mejor marca mundial de la temporada en los 100 metros (10.71, mejor marca personal, por detrás de Shericka Jackson) y con la cuarta mejor en los 200 metros (21.94).

La velocista texana, eso sí, sufrió una derrota en los 100 metros a mediados de julio en Hungría, en Szekesfehervar, y fue baja de última hora "por precaución" unos días después en Londres, debido a un problemas en los isquiotibiales.

. Yulimar Rojas, la reina absoluta

Con 27 años, la venezolana Yulimar Rojas compite como si no tuviera rivales en el triple salto, donde su nivel está muy por encima de sus competidores habitualmente.

Acumula títulos y elogios. Si vence en Budapest habrá obtenido su cuarto oro mundial consecutivo, que sumará a una colección espectacular en la que también cuenta con un oro y una plata olímpicas o tres oros mundiales bajo techo.

Todo ello adornado por su condición de plusmarquista mundial (15,74 metros), lo que convierte a la pupila del cubano Iván Pedroso en la gran estrella latinoamericana actual del atletismo.

Una campeona, eso sí, que no es invencible: en julio fue derrotada en un mal día en la reunión de la Liga de Diamante en Mónaco, pero no fue en el triple salto sino en el salto largo, donde no consigue por ahora el mismo rendimiento que en su prueba favorita.

. Armand Duplantis, volando alto

Su último concurso antes del Mundial se saldó con derrota, la primera que sufría desde 2023. Fue también en Mónaco (4º con 5,72 metros). Pero antes de ello, 'Mondo' Duplantis había encadenado once competiciones ganadas, siete de ellas en la temporada al aire libre y cinco de ellas superando los seis metros.

Antes, en la temporada bajo techo, había mejorado su récord del mundo, volando por encima de 6,22 metros en febrero en Clermont-Ferrand (Francia).

Duplantis es campeón de todo (mundo, olímpico, Europa) y llega a Hungría con el 6,12 metros que logró en Ostrava en junio como mejor marca del año al aire libre. ¿Será capaz de superarse a sí mismo una vez más?

. Faith Kipyegon, un año récord

Dos récords del mundo en una semana, el pasado junio: en 1.500 metros (3:49.11 en Florencia) y en 5.000 metros (14:05.20 en París). A ello añadió un mes después otro, el de la milla (distancia no olímpica). La keniana Faith Kipyegon ha sido una de las sensaciones de la temporada.

Ya vigente doble campeona olímpica y doble campeona mundial de 1.500 metros (2017 y 2022), la keniana de 29 años afronta el desafío de un doblete 1.500-5.000 metros en la pista húngara.

En el camino se encontrará especialmente con la neerlandesa Sifan Hassan, que decidió afrontar el triple desafío de competir en este Mundial en 1.500, 5.000 y 10.000 metros.

. Karsten Warholm, operación reconquista

El año pasado, una lesión muscular en los isquiotibiales frenó a Karsten Warholm y le hizo ser apenas séptimo en la final mundial de los 400 metros vallas, donde cedió su corona al brasileño Alison Dos Santos.

En este 2023, todo va mucho mejor para el 'rey vikingo' de las pistas y se ha propuesto reconquistar el oro mundial. Como aval presenta haber firmado ya este año el cuarto y quinto mejor crono de la historia (46.51 y 46.52), a poco más de medio segundo de su récord del mundo.

Otro noruego en 'modo reconquista' es Jakob Ingebrigtsen en 1.500 metros, después de que el británico Jake Wightman (ausente en esta ocasión) le privara del oro hace un año en Eugene. Ingebrigtsen competirá también en los 5.000 metros, donde es el defensor del título.