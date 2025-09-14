Las favoritas pasan a la final de 100 m del Mundial, Fraser-Pryce incluida

Las mejores velocistas de la temporada, Julien Alfred y Melissa Jefferson-Wooden se clasificaron a la final de 100 metros del Mundial de atletismo de Tokio, prevista también el domingo, y donde estará la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce.

En un estadio Nacional lleno para esta velada, la campeona olímpica de la línea recta, la santalucense Julien Alfred, no tembló en la segunda serie, que ganó fácilmente (10.93).

Alfred acudió luego a abrazar a Fraser-Pryce, segunda con 11.00 y que disputará su última final individual ya que se retira después del Mundial.

La mujer que ostenta la mejor marca de la actual temporada (10.65), la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, fue la más rápida del global de las semifinales (10.73).

La vigente campeona del mundo, Sha'Carri Richardson, pasó con susto incluido a la final al terminar tercera de su serie (11.00).

La texana de 25 años tuvo que esperar al resto de las mangas de la semifinal para saber que entraba como repescada.

La final de los 100 metros femeninos del Mundial se disputa el domingo a las 22h13 locales (13h13 GMT).