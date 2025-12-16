Las imágenes deportivas que dejó el 2025

A continuación, la AFP resume con imágenes algunas de las postales deportivas más importantes de 2025:

1. El regreso de Marc Márquez

En 2025, el piloto español de 32 años volvió de los infiernos en su estreno con Ducati y tras una temporada descomunal levantó su séptimo título MotoGP, luego de seis años sin sostener la corona.

2. Super Bowl

El Super Bowl 59, que en febrero vio a los Eagles aplastar a unos Chiefs incapaces de lograr el triplete, tuvo todos los ingredientes y rompió récords de audiencia.

Más de 127 millones de espectadores fueron testigos de ovaciones al presidente Donald Trump, abucheos a la cantante Taylor Swift, del primer show de hip-hop en solitario a cargo de Kendrick Lamar y de la irrupción de un activista con la bandera palestina.

3. Inglaterra y Arsenal toman relevo de España y Barça en fútbol femenino

En mayo, el Arsenal puso fin a la supremacía europea en el fútbol femenino del Barcelona, que buscaba su tercera corona consecutiva, y le arrebató la Liga de Campeones en la final.

Las Gunners cosecharon el regreso de Mariona Caldentey, exjugadora azulgrana, y de un fútbol inglés revitalizado que repatrió a varias futbolistas ofreciendo una liga más competitiva y mejor pagada.

4. Duplantis, más cerca del cielo

En septiembre, el sueco Armand Duplantis se coronó en Tokio por tercera vez consecutiva campeón del mundo del salto con garrocha, además de elevar su récord mundial a 6,30 metros.

Con 26 años, añade a su palmarés de campeón olímpico en París su tercer oro mundial consecutivo, después de Eugene 2022 y Budapest 2023.

5. "Canelo" Álvarez abdica

El legendario boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez cedió su reinado a mediados de septiembre tras una derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford, que le arrebató sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Fue la tercera caída en su carrera y el cierre de una era para Canelo, que convirtió a Crawford en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

6. La nueva Ley "Julián Álvarez" del fútbol

En marzo, en medio de la tanda de penales que definía el paso a cuartos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el delantero colchonero Julián Álvarez accidentalmente impactó con ambos pies el balón durante el cobro y su gol fue anulado.

Fue tal la controversia que generó la jugada que en julio el International Football Association Board (IFAB) modificó la interpretación de la regla 14 y determinó que, de repetirse la misma circunstancia en el futuro, y a menos que se desperdicie el penal, el cobro deberá repetirse.

7. Una noche trágica en Avellaneda

Una brutal pelea en agosto en el estadio de Independiente de Avellaneda entre hinchas del equipo local y de la Universidad de Chile, que dejaron una veintena de heridos, derivaron en la descalificación del club argentino de la Copa Suramericana.

Conmebol también castigó a ambos clubes con 14 partidos sin público en competiciones sudamericanas e impuso a Independiente una multa 250.000 dólares y a la U de 270.000 dólares.

8. El COI se pronuncia sobre género en el deporte femenino

En junio, la nueva presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, adelantó que el organismo adoptará un "enfoque científico" para "proteger la categoría femenina".

El anuncio dejó entrever que atletas trans y deportistas con diferencias de desarrollo sexual quedarían excluidas de participar en ella, aunque sin modificar resultados en Juegos Olímpicos anteriores.

9. El boicot a Israel en la Vuelta a España y otros deportes

Tras repetidos intentos de boicot contra el equipo Israel-Premier Tech durante la Vuelta a España, la última etapa tuvo que ser cancelada en medio de protestas propalestinas.

La presencia de Israel en el deporte en medio de su campaña militar en Gaza generó desde abucheos al himno israelí en el Eurobasket o reclamos de federaciones de fútbol hasta partidos de tenis a puerta cerrada.

Tanto el COI como la FIFA mantienen la postura de que no existen bases legales para excluir a Israel como lo hicieron con Rusia tras la invasión a Ucrania en 2022.

10. La Libertadores, más brasileña que nunca

Brasil volvió a mirar al resto de Sudamérica desde lo alto. La final de la Copa Libertadores, que Flamengo le ganó a Palmeiras, fue el retrato perfecto de una supremacía en la que ambos clubes han sido protagonistas de la década gracias a fichajes astronómicos, plantillas millonarias y una estructura competitiva sin igual.

El 2025 también será recordado como el año en que Brasil, que se coronó en ocho de las últimas nueve Libertadores, empató a Argentina en 25 títulos de la máxima cita continental.