Las inglesas se proclaman campeonas del mundo de rugby tras ganar 33-13 a Canadá

Eran las favoritas y no fallaron: con su victoria 33-13 ante Canadá este sábado en su casa londinense de Twickenham, las Red Roses inglesas conquistaron el tercer título mundial femenino de su historia, después de 1994 y 2014, prolongando su racha de 33 partidos sin perder.

Con este triunfo ante 81.885 personas congregadas en el "templo del rugby", nuevo récord mundial para un partido de rugby femenino, las inglesas borraron el trauma que supuso la derrota en la precedente final de Copa del Mundo, en 2022 en Nueva Zelanda.

Los superlativos comienzan a agotarse para describir las actuaciones de las jugadoras con la camiseta blanca, indestronables del número 1 mundial desde hace cinco años, que sólo han sufrido una derrota en sus 64 últimos partidos, la de la final del Mundial 2021, disputado en 2022 a causa del covid, perdida 34-31 contra las Blacks Ferns.