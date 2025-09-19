Lázaro Martínez, bronce de triple salto: "Me sabe como un oro"

El cubano Lázaro Martínez aseguró este viernes que las lesiones de este año le habían dejado sin esperanzas de poder aspirar a lo máximo en este Mundial de atletismo de Tokio y que por eso el bronce logrado en el triple salto le sabe "como un oro".

El triplista guantanamero de 27 años, plata en el Mundial de hace dos años y campeón mundial bajo techo hace tres años, tuvo una preparación muy limitada para este evento por la sucesión de problemas físicos.

"Solo entrené ligeramente antes de venir aquí, así que no tenía muchas esperanzas. Puede que quizás un Top 5, pero ya desde el primer salto me sentí muy bien y me dije que sí, que había que pelearla esa medalla", explicó Martínez.

Su bronce se suma al gran éxito del triple salto cubano el jueves, el oro de Leyanis Pérez.

"En mi humilde opinión, Cuba tiene la mejor escuela del salto triple de todo el mundo. Esta medalla es para Cuba. Estoy muy feliz también por mi compañera Leyanis y también por Silinda (bronce en el lanzamiento de disco). Es un orgullo formar parte del equipo de mi país", dijo.

El ganador de la final, Pedro Pablo Pichardo, nació en Cuba pero desde 2019 defiende internacionalmente los colores de Portugal, al que dio la medalla de oro (17,91 metros).

Segundo fue el italiano Andrea Dallavalle (17,64 m) y Lázaro Martínez, que solo tuvo dos saltos válidos de los seis, se quedó en 17,49 metros.

Otro triplista nacido en Cuba participó en la final, Andy Díaz, que se quedó en 17,19 metros pese a llegar como favorito por su gran temporada, donde había sido el campeón mundial en pista cubierta el pasado marzo.

El campeón olímpico, el cubano nacionalizado español Jordan Díaz, abandonó el miércoles en la ronda de clasificación por un problema físico en un cuádriceps.