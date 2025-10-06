LeBron James anuncia una "decisión" el martes que aviva rumores de su retiro

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA a finales de octubre, anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 16H00 GMT en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de septiembre.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.