LeBron James iguala el récord de partidos jugados en la NBA

LeBron James, el hombre récord en la NBA, alcanzó este jueves a Robert Parish en la cima de los jugadores con más partidos jugados en la liga de básquet norteamericana.

King James igualó la marca de 1.611 partidos disputados, que Parish ostentó en solitario durante casi tres décadas, en la visita de Los Angeles Lakers a los Miami Heat.

El alero, de 41 años, fue duda hasta último momento pero finalmente fue parte del quinteto inicial del duelo ante Miami, el equipo con el que ganó dos anillos en 2012 y 2013.

Parish, leyenda de los Boston Celtics, también jugó 1.611 partidos a lo largo de 21 temporadas (1976-1997) en activo.

Uno de los mejores jugadores de la historia, LeBron no deja de acumular récords en una carrera que todavía se desconoce si concluirá a final de esta temporada.

El alero ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA, tras desbancar a Kareem Abdul-Jabbar, y es poseedor de otras marcas como la de más temporadas (23) y Juegos de las Estrellas (22) disputados.

Apenas el 5 de marzo agrandó su colección de hitos con el récord de más tiros anotados, que le arrebató también a Abdul-Jabbar.